Мольфар і таролог Макс Гордєєв розповів, чи отримають термін у в’язниці львівський бізнесмен Ігор Гринкевич та його син Роман Гринкевич, яких підозрюють у розкраданні коштів Міноборони.

Чи покарають сім’ю Гринкевичів – відповідь мольфара

Зробивши розклад карт Таро, мольфар зазначив, що Гринкевичів через заздрощі підставили їхні ж друзі, на яких вони розраховували. Гордєєв переконаний, що ця сім’я відповідатиме за свої дії перед законом.

– Це буде дуже-дуже показово, тому що люди просто так цього не залишать, і влада це розуміє. Тому нести покарання вони будуть, – сказав мольфар в ефірі Ранку у Великому Місті.

Також мольфар висловився про Соню Морозюк, екснаречену Романа Гринкевича. Він зазначив, що спочатку художниця підтримувала коханого, а коли зрозуміла, що справа дуже важка, пішла від нього.

Зараз дивляться

– Я 100% кажу, що вони понесуть сильну кару. Дуже багато хто думає, що вони можуть відкупитися. Ні, тут гучна справа, тому відкупитися у них вже не вдасться, – наголосив Гордєєв.

Нагадаємо, що Ігоря Гринкевича затримали 29 грудня 2023 року при спробі дати $500 тис. хабаря одному з керівників Головного слідчого управління ДБР.

Сина бізнесмена, Романа Гринкевича, затримали 22 січня в Одесі під час спроби перетнути кордон. Суд відправив його до СІЗО, де він перебуватиме під вартою до 17 березня, або може внести за себе заставу у розмірі 500 млн грн.