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Откупиться не удастся: мольфар увидел, будет ли сидеть в тюрьме семья Гринкевичей

26 января 2024, 14:00
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Гринкевичі

Мольфар и таролог Макс Гордеев рассказал, получат ли срок в тюрьме львовский бизнесмен Игорь Гринкевич и его сын Роман Гринкевич, которых подозревают в хищении средств Минобороны.

Накажут ли семью Гринкевичей — ответ мольфара

Сделав расклад карт Таро, мольфар отметил, что Гринкевичей из-за зависти подставили их же друзья, на которых они рассчитывали. Гордеев убежден, что эта семья будет отвечать за свои действия перед законом.

— Это будет очень-очень показательно, потому что люди просто так этого не оставят, и власть это понимает. Поэтому нести наказание они будут, — сказал мольфар в эфире Ранку у Великому Місті.

Также мольфар высказался о Соне Морозюк, экс-невесте Романа Гринкевича. Он отметил, что сначала художница поддерживала любимого, а когда поняла, что дело очень тяжелое, ушла от него.

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— Я 100% говорю, что они понесут сильное наказание. Очень многие думают, что они могут откупиться. Нет, здесь громкое дело, поэтому откупиться им уже не удастся, — подчеркнул Гордеев.

Напомним, что Игоря Гринкевича задержали 29 декабря 2023 года при попытке дать $500 тыс. взятки одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.

Сына бизнесмена, Романа Гринкевича, задержали 22 января в Одессе при попытке пересечь границу. Суд отправил его в СИЗО, где он будет находиться под стражей до 17 марта, или может внести за себя залог в размере 500 млн грн.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Астрология Корупция Соня Морозюк
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