Магнітні бурі пов’язані з надходженням в околиці Землі потоків сонячного вітру та ударної хвилі. Як правило вони тривають від кількох годин до кількох діб і неабияк впливають на самопочуття.

Чутливі до магнітних бур люди відчувають навіть найменші хвилі сонячної активності – це відчутно б’є по працездатності та загальному емоційному фону. Під час сильних спалахів метеозалежні люди страждають від головного болю, втоми та порушення сну.

Календар магнітних бур на червень 2023 допоможе зафіксувати всі небезпечні дні та підготувати організм до навіть найменших коливань.

Магнітні бурі в червні 2023 – небезпечні дні

слабкі магнітні бурі – 1, 7, 16, 30 червня;

середні магнітні бурі – 10, 28, 29 червня;

сильні магнітні бурі – 2, 18, 19, 20 червня.

Уникнути магнітних бур у червні не вдасться, однак підготуватися до них, аби знизити стрес для організму, все ж можна.

У дні сонячних спалахів не перевантажуйте себе роботою. Відмовтеся від алкоголю та кави – натомість пийте більше чистої води. Довше гуляйте на свіжому повітрі та додайте фізичні навантаження – це допоможе організму бути в тонусі.

І не забувайте, що основа хорошого самопочуття – здоровий сон. За можливості намагайтеся лягати та прокидатися в один і той же час, а також ховайте телефони хоча б за годину до сну.

Втім якщо бажання спати не покидає вас 24/7, це привід звернутися до лікаря. Факти.Здоров’я дізналися, чому весь час хочеться спати та що з цим робити.