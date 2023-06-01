Магнитные бури связаны с поступлением в окрестности Земли потоков солнечного ветра и ударной волны. Как правило, они длятся от нескольких часов до нескольких суток и сильно влияют на самочувствие.

Чувствительные к магнитным бурям люди чувствуют даже малейшие волны солнечной активности — это ощутимо бьет по работоспособности и общему эмоциональному фону. Во время сильных вспышек метеозависимые люди страдают от головной боли, усталости и нарушения сна.

Календарь магнитных бурь на июнь 2023 поможет зафиксировать все опасные дни и подготовить организм к даже малейшим колебаниям.

Магнитные бури в июне 2023 — опасные дни

слабые магнитные бури — 1, 7, 16, 30 июня;

средние магнитные бури — 10, 28, 29 июня;

сильные магнитные бури — 2, 18, 19, 20 июня.

Избежать магнитных бурь в июне не удастся, однако подготовиться к ним, чтобы снизить стресс для организма, все же можно.

В дни солнечных вспышек не перегружайте себя работой. Откажитесь от алкоголя и кофе — вместо этого пейте больше чистой воды. Дольше гуляйте на свежем воздухе и добавьте физические нагрузки — это поможет организму быть в тонусе.

И не забывайте, что основа хорошего самочувствия — здоровый сон. По возможности старайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время, а также прячьте телефоны хотя бы за час до сна.

Впрочем, если желание спать не покидает вас 24/7, это повод обратиться к врачу. Факты.Здоровье узнали, почему все время хочется спать и что с этим делать.