Чи буде Росія виплачувати репарації Україні - прогноз

Росія виплачуватиме Україні репарації після завершення війни, проте навряд усі та одразу. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

– Карти таро показують дуже позитивні речі для України. Сценарій, який був у Німеччині, повториться із Росією. Багато чого буде відбуватися. Туз жезлів говорить про важливий аспект – що Україна здобуде цю силу та енергію, щоб поставити РФ на місце, – переконаний Гордєєв.

За словами мольфара, карта Сімка пентаклів, яка символізує плодоріддя, показує, що Росія дійсно може виплачувати репарації. Однак є ймовірність, що це буде “не все та одразу”.

– Сімка може також символізувати період у сім років, протягом якого може бути переосмислення того, що відбулося, і що накоїли росіяни, – додає Гордєєв.