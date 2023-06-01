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Украина поставит РФ на место: мольфар очертил сроки выплаты репараций

1 июня 2023, 16:01
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Чи буде Росія виплачувати репарації Україні - прогноз

Россия будет выплачивать Украине репарации после завершения войны, но вряд ли все и сразу. Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

— Карты таро показывают очень положительные вещи для Украины. Сценарий, который был в Германии, повторится с Россией. Многое будет происходить. Туз жезлов говорит о важном аспекте — что Украина получит эту силу и энергию, чтобы поставить РФ на место, — убежден Гордеев.

По словам мольфара, карта Семерка пентаклей, которая символизирует плодородие, показывает, что Россия действительно может выплачивать репарации. Однако есть вероятность, что это будет “не все и сразу”.

— Семерка может также символизировать период в семь лет, в течение которого может быть переосмысление того, что произошло, и что натворили россияне, — добавляет Гордеев.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Война в Украине Россия
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