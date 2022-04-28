Таролог Віра Новицька вперше показала своє обличчя підписникам

Відомий таролог Віра Новицька, котра досі приховувала від широкої публіки своє обличчя, опублікувала власне фото на особистій сторінці в Instagram.

Раніше Новицька пояснювала небажання показувати себе в соціальних мережах тим, що її робота пов’язана із негативом від колег-езотериків, а зайві чистки та постановка захисту займають багато часу та недоцільні.

Оприлюднивши особисте фото, Новицька пояснила свою готовність показувати обличчя: це пов’язано із завершенням передачі дару їй від покійної бабусі, яка навчила Віру гадати на картах Таро, знайшла їй наставницю і допомогла розпочати шлях у магію.

– З відходом бабусі я почала річний обряд на прийняття здібностей та сили. Перед її смертю ми провели ритуал на передачу дару. У цей понеділок, 25 квітня, я закінчила всі обряди, спеціально приїхавши до Києва на великодні дати та на її річницю. Так у мої 29 років (вік Сатурна, до речі), я набула своєї повної родової сили, і для мене починається новий виток і етап у магії, – розповіла Віра Новицька у своєму пості в Instagram.

Багато передплатників були приємно вражені молодістю Віри. Як пишуть у коментарях, це “не та відьма, що описували нам у казках”. Віра виявилася сучасною, стильною жінкою 29 років, що суперечить стереотипам про ворожок.

Згідно тексту публікації, Віра більше не планує приховувати обличчя і готова до нового формату спілкування з підписниками, чому вона і сама, зважаючи на все, рада.