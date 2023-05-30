Чи судитимуть російських пропагандистів

Російські пропагандисти не залишаться безкарними через вчинені проти України злочини. Розклад таро показав, що багатьох посіпак Кремля чекають суди та в’язниці.

Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

– Мало того, що пропагандистів чекають суди та в’язниці, Гаага видала багато ордерів на розшук. Чимало пропагандистів втрачають гроші, навіть ті, які мали нерухомість за кордоном. Дуже багато з них сяде, прямо глобально. Деякі дуже відомі нам люди можуть сісти. Чекаємо, це 100% відбудеться, – запевнив Гордєєв.