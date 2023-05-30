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Сядуть усі! Мольфар побачив покарання для російських пропагандистів

30 Травня 2023, 08:13
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Чи судитимуть російських пропагандистів

Російські пропагандисти не залишаться безкарними через вчинені проти України злочини. Розклад таро показав, що багатьох посіпак Кремля чекають суди та в’язниці.

Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

– Мало того, що пропагандистів чекають суди та в’язниці, Гаага видала багато ордерів на розшук. Чимало пропагандистів втрачають гроші, навіть ті, які мали нерухомість за кордоном. Дуже багато з них сяде, прямо глобально. Деякі дуже відомі нам люди можуть сісти. Чекаємо, це 100% відбудеться, – запевнив Гордєєв.

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Теги
Війна в Україні Пропаганда Росії Росія
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