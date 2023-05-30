Российские пропагандисты не останутся безнаказанными за совершенные против Украины преступления. Расклад таро показал, что многих приспешников Кремля ждут суды и тюрьмы.

Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

— Мало того, что пропагандистов ждут суды и тюрьмы, Гаага выдала много ордеров на розыск. Многие пропагандисты теряют деньги, даже те, у которых была недвижимость за границей. Очень многие из них сядут, прямо глобально. Некоторые очень известные нам люди могут сесть. Ждем, это 100% произойдет, — заверил Гордеев.