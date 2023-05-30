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Сядут все! Мольфар увидел наказание для российских пропагандистов

30 мая 2023, 08:13
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Чи судитимуть російських пропагандистів

Российские пропагандисты не останутся безнаказанными за совершенные против Украины преступления. Расклад таро показал, что многих приспешников Кремля ждут суды и тюрьмы.

Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

— Мало того, что пропагандистов ждут суды и тюрьмы, Гаага выдала много ордеров на розыск. Многие пропагандисты теряют деньги, даже те, у которых была недвижимость за границей. Очень многие из них сядут, прямо глобально. Некоторые очень известные нам люди могут сесть. Ждем, это 100% произойдет, — заверил Гордеев.

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Теги
Война в Украине Пропаганда Росії Россия
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