Гороскоп на 27 травня 2023 року попереджає про суперечливі та непоєднувані енергії дня.

Прибирання, рутина, будь-яке монотонне дійство навряд чи вдасться – краще перенести це на інший час або делегувати.

За прогнозом університету Нікіфорових, до пізнього вечора корисним буде здійснювати родові практики, наприклад робити спеціальні медитації, ставити свічку за предків (це може бути будь-яка свічка, не обов’язково церковна), можна просити сили про подолання всіх негараздів.

Знайдіть можливість побути на самоті, добре буде з’їздити на природу, прогулятися в парку на самоті або з близькими.

Згідно з гороскопом на 27.05.2023, цього дня несприятливо:

стригти волосся та нігті;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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