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Поклоняються єдиному дияволу: мольфар сказав, чи є роман між Симоньян і Соловйовим

13 Червня 2023, 15:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Симоньян та Соловйов чи є роман

Мольфар Максим Гордєєв сказав, чи є роман між російськими пропагандистами Маргаритою Симоньян і Володимиром Соловйовим.

За його словами, якщо хтось згори їм скаже бути разом, вони це зроблять без жодних запитань, але наразі між ними відчувається конкуренція.

– Насправді вони конкуренти. І дуже сильні конкуренти між собою. Знаєте, як собаки, які гавкають і гавкають, вони завжди думають, хто краще, хто ліпше вилає Україну і скаже, що Європа – це погано. Не може бути такого, щоб Соловйов і Симоньян, ніколи, – каже мольфар.

Додає, усі вони поклоняються єдиному дияволу.

Раніше ми зібрали різноманітні прогнози тарологів, астрологів та екстрасенсів, які відповіли, коли закінчиться війна в Україні. Багато з них сходяться на думці, що це 2023-2024 рік.

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Джерело
Ранок у великому місті
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Володимир Соловйов
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