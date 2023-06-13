Мольфар Максим Гордєєв сказав, чи є роман між російськими пропагандистами Маргаритою Симоньян і Володимиром Соловйовим.

За його словами, якщо хтось згори їм скаже бути разом, вони це зроблять без жодних запитань, але наразі між ними відчувається конкуренція.

– Насправді вони конкуренти. І дуже сильні конкуренти між собою. Знаєте, як собаки, які гавкають і гавкають, вони завжди думають, хто краще, хто ліпше вилає Україну і скаже, що Європа – це погано. Не може бути такого, щоб Соловйов і Симоньян, ніколи, – каже мольфар.

Додає, усі вони поклоняються єдиному дияволу.

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