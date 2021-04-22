Новий 2021 рік за східним гороскопом буде проходити під знаком білого металевого Бика. Зміна енергій року за китайським стилем настає 4 лютого.

Цього року багатьом знакам китайського зодіаку поталанить, хоча деяким варто проявити обачність. Зверніть увагу на ті сфери, в яких рівень енергії найвищий – у них вас чекає успіх. Там, де рівень енергії нижчий, варто проявити уважність і турботу.

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Східний гороскоп для всіх знаків зодіаку склав майстер китайської метафізики Давид Векуа.

Гороскоп для Бика на 2021 рік

Якщо ви народилися у ці роки: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, то ваш знак східного зодіаку – Бик.

2021 – це ваш рік, якщо ви будете поводитися природно, то зможете домогтися багато чого. Спокійно, методично і цілеспрямовано ідіть і беріть своє. У стосунках приділяйте увагу своєму партнеру, тому що конкуренція посилиться. Щодо здоров’я, то зверніть увагу на шлунково-кишковий тракт, стежте за харчуванням.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: +++++

Стосунки: ++

Гороскоп для Тигра на 2021 рік

Якщо ви народилися у ці роки: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 2010, то ваш знак східного зодіаку – Тигр.

2021 рік для Тигрів – час процвітання та багатства. Активно прагнете до заробітку, а якщо започаткуєте нові проекти, вас чекає успіх. Це сприятливий рік, щоб розпочати приємні нові стосунки. Якщо ви вже перебуваєте у шлюбі, то остерігайтеся випадкових захоплень. Контролюйте стан свого здоров’я завчасно, тоді можете отримувати задоволення від життя.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: +++++

Стосунки: +++

Гороскоп для Кролика на 2021 рік

Якщо ви народилися у ці роки: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, то ваш знак східного зодіаку – Кролик.

У 2021 році вас супроводжуватиме фінансова удача. Якщо ви думаєте над прибутковою справою, то у цей період вам поталанить. В особистих стосунках проявіть розсудливість та обачність, не піддавайтеся на першу привабливу пропозицію представників протилежної статі. Зі здоров’ям все буде стабільно і спокійно. Підтримуйте хороший настрій протягом усього року.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: ++++

Стосунки: ++

Гороскоп для Дракона в 2021 році

Якщо ви народилися у ці роки: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, то ваш знак східного зодіаку – Дракон.

На Драконів у 2021 році буде впливати енергія сильних конкурентів, тому справи у кар’єрі та бізнесі будуть йти не так швидко, як здається. Обміркуйте запасний бізнес-план. На стосунки ця енергія також вплине, бережіть своїх коханих, проводьте з ними більше часу. Зі здоров’ям все добре, проте воно потребує уважного ставлення та турботи.

Здоров’я: ++++

Кар’єра/фінанси: ++

Стосунки: +++

Гороскоп для Змії на 2021 рік

Якщо ви народилися у ці роки: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, то ваш знак східного зодіаку – Змія.

2021 рік для людей, народжених у рік Змії – це сприятливий час для партнерства, старту справ і переходу на нову роботу. Можновладці будуть підтримувати вас, справи складатимуться вдало. У романтичних стосунках уважніше придивіться до колег і людей, з якими ви пов’язані через роботу, якщо ви у пошуку кохання. Здоров’я не принесе несподіваних сюрпризів, якщо ви будете берегти себе.

Здоров’я: ++++

Кар’єра/фінанси: ++++

Стосунки: +++

Гороскоп для Коня на 2021 рік

Якщо ви народилися у ці роки: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 2014 року, то ваш знак східного зодіаку – Кінь.

Цього року народжені під зіркою Коня будуть здатні на творчий підхід у бізнесі та кар’єрі. Довіряйте собі, ви впораєтеся з будь-якими завданнями у 2021 році. Стосунки варто будувати дбайливо та акуратно, бо є ймовірність того, що партнер буде звертати увагу на інших. У сфері здоров’я прислухайтеся до думки лікарів, самолікування може принести небажаний ефект цього року.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: ++++

Стосунки: ++

Гороскоп для Кози на 2021 рік

Якщо ви народилися у ці роки: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, то ваш знак східного зодіаку – Коза.

Для вас цей рік стане періодом переосмислення себе та своїх життєвих пріоритетів. Те, що було для вас правильним раніше, тепер буде братися під сумнів. Подбайте про себе як з емоційної, так і з фізичної точки зору. Просіть близьких про допомогу і підтримку, тоді цей рік для вас ознаменується перетворенням та оновленням.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: ++

Стосунки: +++

Гороскоп для Мавпи на 2021 рік

Якщо ви народилися у ці роки: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, то ваш знак східного зодіаку – Мавпа.

У 2021 році ви шукаєте підтримки у старших партнерів, цікавитеся залученням інвестицій у свій бізнес. Якщо ви найманий співробітник, то саме час просити підвищення зарплати та кращі умови праці. Цей рік сприятливий для навчання і підвищення кваліфікації. Зірка вчених супроводжує вас. У стосунках добре шукати старших партнерів. Якщо ви вже у стосунках, то будете оточені турботою та ласкою. Здоров’я вимагає профілактичного спостереження.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: ++++

Стосунки: +++++

Гороскоп для Півня на 2021 рік

Якщо ви народилися у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 2017, то ваш знак східного зодіаку – Півень.

Півні отримують у 2021 році прекрасні можливості для зміцнення партнерських стосунків – як на роботі, так і в родині. Уважно стежте, щоб ці стосунки не переходили межу дозволеного, тільки якщо це не за вашим планом. Обов’язково приділіть увагу здоров’ю. Пам’ятайте, чим краще ви почуваєтеся, тим краще йдуть справи.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: ++++

Стосунки: ++++

Гороскоп для Собаки на 2021 рік

Якщо ви народилися у ці роки: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, то ваш знак східного зодіаку – Собака.

Представникам знака Собаки потрібно бути готовими до серйозного протистояння у бізнесі та на роботі. Не здавайте своїх позицій, боріться за місце під сонцем, тоді вам обов’язково поталанить. Стосунки з коханою людиною регулярно освіжайте романтичними заходами, це зміцнить їх. У сфері здоров’я все буде добре, приділіть час відпочинку та відновленню сил.

Здоров’я: ++++

Кар’єра/фінанси: ++

Стосунки: +++

Гороскоп для Свині на 2021 рік

Якщо ви народилися у ці роки: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, то ваш знак східного зодіаку – Свиня.

У 2021 році Свині отримають нові кар’єрні можливості. Будьте готові зайняти керівну посаду, зірки сприяють вам. У сфері кохання та стосунків стежте за тим, щоб ваш партнер не займав дуже тоталітарну позицію. Прагніть до гармонії та спокою. Для здоров’я це збалансований рік, займіться енергетичними практиками.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: ++++

Стосунки: +++

Гороскоп для Щура на 2021 рік

Якщо ви народилися у ці роки: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 року, то ваш знак східного зодіаку – Щур.

На роботі або в бізнесі 2021 рік принесе Щурам потенціал, який допоможе посилити свій вплив. Розпорядіться мудро такими можливостями. У стосунках постарайтеся приділити більше часу своїй родині та коханій людині. Вони дійсно вимагають вашого розуміння. Уважно поставтеся до свого самопочуття, регулярно відновлюйте ресурси свого організму.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: +++

Стосунки: +++

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дозволяє вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Всі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному і фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога або лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.