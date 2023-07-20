Наші предки завжди вірили у забобони, які стосувалися грошей та фінансів. У народі вважали, що якщо дати гроші з дому в неправильний час, це призведе до бідності.

Тому, щоб позичені гроші швидше повернулись до власника, люди дотримувалися певних правил.

Коли не можна давати гроші з дому в борг і як робити це правильно – читайте в нашому матеріалі.

Коли не можна давати гроші з дому

Увечері, після заходу сонця. Люди вірять, що якщо дати гроші в борг після заходу сонця, то можна втратити грошову удачу. А якщо взяти гроші ввечері, то можна на довгий час застрягнути в боргах.

Також не можна давати гроші в неділю, середу і п’ятницю. Це більше повʼязано з релігійними мотивами: у неділю люди завжди ходили на службу до церкви, а в середу та п’ятницю – постилися.

Наші предки також не давали гроші в борг напередодні та в день великого церковного свята – Великдень, Різдво, Хрещення, Трійця тощо.

А ще гроші не можна давати в борг у день повного місяця. Астрологи вважають, що це матиме негативний вплив на фінанси й удачу загалом.

Також не можна давати гроші з дому перед Новим роком. За народними прикметами, до початку Нового року всі повинні розрахуватися зі своїми боргами, щоб заходити в рік без грошових зобовʼязань.

Якщо близький родич вирушив у далеку подорож, не рекомендується цього дня давати в гроші з дому.

Крім того, за місячним календарем, є пʼять днів, в які заборонено проводити будь-які маніпуляції з грошима. Ніколи не давали і не брали у борг – 1, 6, 11, 15 і 23 числа кожного місяця.

Як правильно давати гроші з дому

За прикметами, віддавати гроші потрібно правою рукою. Робити це можна зранку чи в обід.

За іншими забобонами, якщо ви позичаєте людині гроші, то не можна передавати їх з рук у руки. Адже це може принести вам бідність.

Щоб цього уникнути, покладіть гроші на будь-яку поверхню – і нехай людина сама їх забере.

Також не варто передавати гроші через поріг!