Наши предки всегда верили в суеверия, которые касались денег и финансов. В народе считали, что если дать деньги из дома в неправильное время, это приведет к бедности.

Поэтому, чтобы деньги быстрее вернулись к владельцу, люди соблюдали определенные правила.

Когда нельзя давать деньги из дома в долг и как делать это правильно — читайте в нашем материале.

Когда нельзя давать деньги из дома

Вечером, после захода солнца. Люди верят, что если дать деньги в долг после захода солнца, то можно потерять денежную удачу. А если взять деньги вечером, то можно на долгое время застрять в долгах.

Также нельзя давать деньги в воскресенье, среду и пятницу. Это больше связано с религиозными мотивами: в воскресенье люди всегда ходили на службу в церковь, а в среду и пятницу — постились.

Наши предки также не давали деньги в долг накануне и в день большого церковного праздника — Пасха, Рождество, Крещение, Троица и тому подобное.

А еще деньги нельзя давать в долг в день полнолуния. Астрологи считают, что это окажет негативное влияние на финансы и удачу в целом.

Также нельзя давать деньги из дома перед Новым годом. По народным приметам, до начала Нового года все должны рассчитаться со своими долгами, чтобы заходить в год без денежных обязательств.

Если близкий родственник отправился в дальнее путешествие, не рекомендуется в этот день давать в деньги из дома.

Кроме того, по лунному календарю существует пять дней, в которые запрещено проводить какие-либо манипуляции с деньгами. Никогда не давали и не брали в долг — 1, 6, 11, 15 и 23 числа каждого месяца.

Как правильно давать деньги из дома

По приметам, отдавать деньги нужно правой рукой. Делать это можно утром или в обед.

По другим суевериям, если вы одалживаете человеку деньги, то нельзя передавать их из рук в руки. Ведь это может принесет вам бедность.

Чтобы этого избежать, положите деньги на любую поверхность и пусть человек сам их заберет.

Также не стоит передавать деньги через порог!