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Російські солдати там також є: мольфар побачив, чи спровокувала РФ війну в Ізраїлі

8 Листопада 2023, 14:05
Валентина Чорна редакторка стрічки
чи спровокувала Росія ізраїльсько-палестинську війну

Мольфар і таролог Макс Гордєєв побачив, чи спровокувала Росія ізраїльсько-палестинську війну.

Що сказав Макс Гордєєв

Як показав розклад карт Таро, російський диктатор Володимир Путін навіть наказав підготувати солдатів для участі в ізраїльсько-палестинській війні.

– Всі отримали якісь методички. Ба більше, я бачу, що невелика частина російських солдатів там також є. Вони будуть маскуватися під іранську армію, начебто вони не росіяни. Але я бачу 100%, що вони їм розповіли, що треба робити, яку зброю треба купувати. Путін повністю допоміг їм сформувати цю війну, – сказав мольфар в ефірі Ранку у великому місті.

За словами Гордєєва, Путін хоче відволікти увагу світової спільноти від війни в Україні, однак йому це не вдасться зробити.

Зараз дивляться

Мольфар переконаний, що Ізраїль зможе відносно швидко відбити всі ворожі атаки.

Детальніше про історію ізраїльсько-палестинського конфлікту читайте у нашому матеріалі.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Війна в Ізраїлі
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