Мольфар і таролог Макс Гордєєв побачив, чи спровокувала Росія ізраїльсько-палестинську війну.

Як показав розклад карт Таро, російський диктатор Володимир Путін навіть наказав підготувати солдатів для участі в ізраїльсько-палестинській війні.

– Всі отримали якісь методички. Ба більше, я бачу, що невелика частина російських солдатів там також є. Вони будуть маскуватися під іранську армію, начебто вони не росіяни. Але я бачу 100%, що вони їм розповіли, що треба робити, яку зброю треба купувати. Путін повністю допоміг їм сформувати цю війну, – сказав мольфар в ефірі Ранку у великому місті.