Мольфар и таролог Макс Гордеев увидел, спровоцировала ли Россия израильско-палестинскую войну.

Как показал расклад карт Таро, российский диктатор Владимир Путин даже приказал подготовить солдат для участия в израильско-палестинской войне.

— Все получили какие-то методички. Более того, я вижу, что небольшая часть российских солдат там также есть. Они будут маскироваться под иранскую армию, как будто они не русские. Но я вижу 100%, что они им рассказали, что надо делать, какое оружие надо покупать. Путин полностью помог им сформировать эту войну, — сказал мольфар в эфире Утра в большом городе.