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Российские солдаты там также есть: мольфар увидел, спровоцировала ли РФ войну в Израиле

8 ноября 2023, 14:05
Валентина Чорна редактор ленты
чи спровокувала Росія ізраїльсько-палестинську війну

Мольфар и таролог Макс Гордеев увидел, спровоцировала ли Россия израильско-палестинскую войну.

Спровоцировала ли РФ войну в Израиле — ответ мольфара

Как показал расклад карт Таро, российский диктатор Владимир Путин даже приказал подготовить солдат для участия в израильско-палестинской войне.

— Все получили какие-то методички. Более того, я вижу, что небольшая часть российских солдат там также есть. Они будут маскироваться под иранскую армию, как будто они не русские. Но я вижу 100%, что они им рассказали, что надо делать, какое оружие надо покупать. Путин полностью помог им сформировать эту войну, — сказал мольфар в эфире Утра в большом городе.

По словам Гордеева, Путин хочет отвлечь внимание мирового сообщества от войны в Украине, однако ему это не удастся сделать.

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Мольфар убежден, что Израиль сможет относительно быстро отразить все вражеские атаки.

Подробнее об истории израильско-палестинского конфликта читайте в нашем материале.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Война в Израиле
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