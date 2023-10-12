У жовтні на середину місяця припадає п’ятниця 13. Для багатьох людей це міфічна подія, яка оточена не найкращою енергетикою. До такого дня краще підготуватися заздалегідь, щоб не накликати на себе невдачу.
Що не можна робити в п’ятницю 13 2023
У такий непростий день заборонено подорожувати. Вважається, що це принесе невдачу, а дорога буде сповнена неприємностей і проблем.
Також на п’ятницю 13 не можна стригти нігті та волосся – буде втрата життєвої сили й удачі.
Намагайтеся не розсипати сіль і перевертати хліб – чекає невдача і бідність.
Головне, що не можна робити в п’ятницю 13 – це давати в борг. Є шанс посваритися з людиною і так і не побачити заповітних купюр. Воно того точно не варте.
Не дивіться в дзеркало і не зашивайте одяг. Перше може призвести до зустрічі з нечистою силою, а друге – до розриву стосунків.
Також не розповідайте про свої плани – вони не збудуться, якщо озвучити їх вголос.
Прикмети на п’ятницю 13
- Якщо рослина була висіяна на п’ятницю 13 – вона буде погано рости.
- У будинку гуляння – буде біда і невдачі.
- Сидіти під сходами – до невдач.
- Чорна кішка перебігла дорогу на п’ятницю 13 – чекайте біди.
- Починати нові проекти в п’ятницю 13-го – до втрат.
- Ворожіння цього дня буде успішним і покаже реальне майбутнє.