У жовтні на середину місяця припадає п’ятниця 13. Для багатьох людей це міфічна подія, яка оточена не найкращою енергетикою. До такого дня краще підготуватися заздалегідь, щоб не накликати на себе невдачу.

Що не можна робити в п’ятницю 13 2023

У такий непростий день заборонено подорожувати. Вважається, що це принесе невдачу, а дорога буде сповнена неприємностей і проблем.

Також на п’ятницю 13 не можна стригти нігті та волосся – буде втрата життєвої сили й удачі.

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Намагайтеся не розсипати сіль і перевертати хліб – чекає невдача і бідність.

Головне, що не можна робити в п’ятницю 13 – це давати в борг. Є шанс посваритися з людиною і так і не побачити заповітних купюр. Воно того точно не варте.

Не дивіться в дзеркало і не зашивайте одяг. Перше може призвести до зустрічі з нечистою силою, а друге – до розриву стосунків.

Також не розповідайте про свої плани – вони не збудуться, якщо озвучити їх вголос.

Прикмети на п’ятницю 13