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Астрология

Пятница 13: что нельзя делать и народные приметы

12 октября 2023, 19:59
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Пятница 13
Источник: Unsplash

В октябре на средину месяца приходится пятница 13. Для многих людей это мифическое событие, которое окружено не самой лучшей энергетикой. К такому дню лучше подготовиться заранее, чтобы не навлечь на себя неудачу.

Что нельзя делать в пятницу 13 2023

В такой непростой день запрещено путешествовать. Считается, что єто принесет неудачу, а дорога будет полна неприятностей и проблем.

Также на пятницу 13 нельзя стричь ногти и волосы — будет потеря жизненной силы и удачи.

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Старайтесь не рассыпать соль и переворачивать хлеб — ждет неудача и бедность.

Главное, что нельзя делать в пятницу 13 — это давать в долг. Есть шанс поссориться с человеком и так и не увидеть заветных купюр. Оно того точно не стоит.

Не смотрите в зеркало и не зашивайте одежду. Первое может привести ко встрече с нечистой силой, а второе — к разрыву отношений.

Также не рассказывайте о своих планах — они не сбудутся, если озвучить их вслух.

Приметы на пятницу 13 

  • Если растение было высеяно на пятницу 13 — оно будет плохо расти.
  • В доме гуляния — будет беда и неудачи.
  • Сидеть под лестницей — к неудачам.
  • Черная кошка перебежала дорогу на пятницу 13 — ждите беды.
  • Начинать новые проекты в пятницу 13-го — к потерям.
  • Гадание в этот день будет успешным и покажет реальное будущее.
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