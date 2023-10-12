Пятница 13: что нельзя делать и народные приметы

В октябре на средину месяца приходится пятница 13. Для многих людей это мифическое событие, которое окружено не самой лучшей энергетикой. К такому дню лучше подготовиться заранее, чтобы не навлечь на себя неудачу.

Что нельзя делать в пятницу 13 2023

В такой непростой день запрещено путешествовать. Считается, что єто принесет неудачу, а дорога будет полна неприятностей и проблем.

Также на пятницу 13 нельзя стричь ногти и волосы — будет потеря жизненной силы и удачи.

Сейчас смотрят

Старайтесь не рассыпать соль и переворачивать хлеб — ждет неудача и бедность.

Главное, что нельзя делать в пятницу 13 — это давать в долг. Есть шанс поссориться с человеком и так и не увидеть заветных купюр. Оно того точно не стоит.

Не смотрите в зеркало и не зашивайте одежду. Первое может привести ко встрече с нечистой силой, а второе — к разрыву отношений.

Также не рассказывайте о своих планах — они не сбудутся, если озвучить их вслух.

Приметы на пятницу 13