Пятница 13: что нельзя делать и народные приметы

В октябре на средину месяца приходится пятница 13. Для многих людей это мифическое событие, которое окружено не самой лучшей энергетикой. К такому дню лучше подготовиться заранее, чтобы не навлечь на себя неудачу.
Что нельзя делать в пятницу 13 2023
В такой непростой день запрещено путешествовать. Считается, что єто принесет неудачу, а дорога будет полна неприятностей и проблем.
Также на пятницу 13 нельзя стричь ногти и волосы — будет потеря жизненной силы и удачи.
Старайтесь не рассыпать соль и переворачивать хлеб — ждет неудача и бедность.
Главное, что нельзя делать в пятницу 13 — это давать в долг. Есть шанс поссориться с человеком и так и не увидеть заветных купюр. Оно того точно не стоит.
Не смотрите в зеркало и не зашивайте одежду. Первое может привести ко встрече с нечистой силой, а второе — к разрыву отношений.
Также не рассказывайте о своих планах — они не сбудутся, если озвучить их вслух.
Приметы на пятницу 13
- Если растение было высеяно на пятницу 13 — оно будет плохо расти.
- В доме гуляния — будет беда и неудачи.
- Сидеть под лестницей — к неудачам.
- Черная кошка перебежала дорогу на пятницу 13 — ждите беды.
- Начинать новые проекты в пятницу 13-го — к потерям.
- Гадание в этот день будет успешным и покажет реальное будущее.