Після війни Україна потрапляє у час великого розбудування. Уже за п’ять років Україна створить новий союз між країнами-сусідами.

Про це таролог Людмила Хомутовська розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Вікна-новини.

– Україна потрапляє у час великого розбудування. Я не скажу, що це буде легко. Буде такий час, коли будемо багато працювати з економікою, бо нічого не працюватиме. Інша історія, в нас, конкретно в України підійматиметься тема нашої улюбленої “зради”, це відбуватиметься після війни, коли будуть з’ясовувати, чому так трапилося, чому цю війну допустили, – каже Хомутовська.

За словами таролога, це буде нелегкий період, коли доведеться дізнатися багато неприємного для кожного українця.