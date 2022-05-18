Після війни Україна потрапляє у час великого розбудування. Уже за п’ять років Україна створить новий союз між країнами-сусідами.
Про це таролог Людмила Хомутовська розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Вікна-новини.
– Україна потрапляє у час великого розбудування. Я не скажу, що це буде легко. Буде такий час, коли будемо багато працювати з економікою, бо нічого не працюватиме. Інша історія, в нас, конкретно в України підійматиметься тема нашої улюбленої “зради”, це відбуватиметься після війни, коли будуть з’ясовувати, чому так трапилося, чому цю війну допустили, – каже Хомутовська.
За словами таролога, це буде нелегкий період, коли доведеться дізнатися багато неприємного для кожного українця.
– Якщо ми подивимось на років п’ять уперед, то Україна буде в п’ятірці країн, де найкращі військові. У нас будуть дуже хороші дороги. Екстрасенсорно навіть якщо дивитися, дороги будуть не на тих місцях, що зараз. Україна створить якийсь союз. Це буде союз між країнами-сусідами, туди точно увійде Польща, Литва, Латвія, Естонія, і ще якась країна з колишніх радянських республік.