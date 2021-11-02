Полнолуние в декабре 2021 украинцы будут наблюдать в середине месяца — 19 числа около 7.36. Небесное светило будет находиться в знаке Близнецы. Эта дата приходится на воскресенье — 15-й лунный день.

В полнолуние лучше отдать предпочтение бытовым вопросам, поскольку этот период считается крайне неблагоприятным. Старайтесь концентрироваться на тех делах, которые можете завершить за день, иначе рискуете погрузиться в рутину.

Кроме того, 15-й лунный день — мощные сутки, в которые лучше не контактировать с руководством и отложить все финансовые вопросы, новые проекты и командировки. Если возможно, то отложите все на более благоприятный период. К тому же это выходной день, поэтому лучше просто отдохнуть.

В этот день не хватит энергии для решения важных вопросов, которые могут обернуться крахом. Неудачей закончится любое начинание, также не следует брать или одалживать деньги.

15-е лунные сутки отлично подойдут для отдыха и времяпровождения с семьей. Полезно будет встретиться с друзьями или просто прогуляться по парку. Делайте то, что разгрузит вас после недельной усталости и не потребует физического или умственного труда.

В лунном календаре на 2021 год предусмотрено не мало благоприятных дней. Например, в декабре положительные даты — 8 и 14 число.

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