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Поклоняются единому дьяволу: мольфар сказал, есть ли роман между Симоньян и Соловьевым

13 июня 2023, 15:33
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Симоньян та Соловйов чи є роман

Мольфар Максим Гордеев сказал, есть ли роман между российскими пропагандистами Маргаритой Симоньян и Владимиром Соловьевым.

По его словам, если кто-то сверху им скажет быть вместе, они это сделают без всяких вопросов, но сейчас между ними чувствуется конкуренция.

— На самом деле они конкуренты. И очень сильные конкуренты между собой. Знаете, собаки, которые лают и лают, они всегда думаю, кто лучше, кто лучше обругает Украину и скажет, что Европа — это плохо. Не может быть такого, чтобы Соловьев и Симоньян, никогда, — говорит мольфар.

Добавляет, все они поклоняются единому дьяволу.

Ранее мы собрали различные прогнозы тарологов, астрологов и экстрасенсов, которые ответили, когда закончится война в Украине. Многие из них сходятся во мнении, что это 2023-2024 год.

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Источник
Ранок у великому місті
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Володимир Соловйов
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