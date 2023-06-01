Чи справді патріарх Кирило кримінальний авторитет - прогноз таро

Російський патріарх Кирило – підставна людина диктатора Путіна. Його особа ніяк не пов’язана з церквою. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

Гордєєв дивився на таро, чи справді Кирило є кримінальним авторитетом. Розклад карт показав численні маніпуляції.

– Двійка пентаклів символізує ситуацію з маніпуляціями. Це однозначно підставна людина, яка працює на Путіна, – каже він.

Мольфар також наголосив, що історія повторюється. Він пригадав, як свого часу Ленін також знищував абсолютно всіх священників, натомість ставив на їхні місця КДБістів.

– Це гра, це клоунада. Це ніяк не пов’язано з релігією. Це навпаки може бути пов’язано з чимось темним, містичним, магічним, – додав Гордєєв.