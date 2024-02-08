Февраль — это конец зимы, после которой наступит весна. К приходу тепла многие захотят подготовиться и что-то изменить. К примеру, прическу, или даже имидж.

К этому вопросу нужно подойти серьезно, и в этом поможет лунный календарь стрижек на февраль 2024. С его помощью можно будет узнать о благоприятных и провальных днях, когда стоит стричься, красить волосы или вовсе отказаться от услуг мастера.

Лунный календарь стрижек на февраль 2024: когда лучше стричь волосы

На последний месяц зимы приходится сразу несколько очень благоприятных дней для стрижки. Первый день ожидается 7 февраля. Химическую завивку лучше отложить, но все остальные процедуры пойдут только на пользу. Экспериментом с цветом вы останетесь довольны.

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Второй удачный день будет 15 февраля. Астрологи не советуют откладывать поход к мастеру — общее состояние волос заметно улучшится, а новая стрижка даст дополнительную уверенность. Шевелюра будет расти быстрее и заметно укрепится.

Третий удачный день будет 22 февраля — интуиция вас не подведет, поэтому делайте со своими волосами все, что задумали.

В какие дни нельзя стричь волосы в феврале 2024

Неблагоприятных дней для стрижки в феврале 2024 не так уж и много — первый приходится на 2 февраля. Если нет возможности перенести процедуру, то стоит учесть, что шевелюра станет жестче. Лучше обратитесь к оздоровительным процедурам.

Второй неблагоприятный день приходится на 4 февраля — после похода к мастеру волосы будут непослушными, и это доставит немало хлопот. Лучше отказаться от услуг мастера.

Благоприятные дни для смены имиджа в феврале 2024

Сменить цвет или длину волос можно 7 февраля, главное — прислушиваться к внутреннему голосу. Хороший период для химической завивки, она не причинит большого вреда волосам.

13 февраля можно делать пышную прическу и красить волосы в натуральные цвета — астрологи уверяют, что это принесет уверенность и новые деловые связи.

24 февраля отлично подойдет для окрашивания, закрашивания седины и тонирования. Используйте свою фантазию, будет только лучше.

Когда растущая Луна в феврале 2024

Не секрет, что волосы растут быстрее во время растущей Луны — спутник Земли дает нам дополнительные силы и энергию, и это ощущает организм.

Так, растущая Луна в феврале 2024 года ожидается с 11 по 23 февраля, а 24 наступит полнолуние.