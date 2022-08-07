Растущая Луна в сентябре 2022 приходится на первую половину месяца — с 1 по 9 число.

Первая фаза спутника Земли в первый месяц осени придется на 1-2 сентября. 3 числа наступит первая четверть. За второй фазой можно будет наблюдать 4 по 9 число, и 10 сентября украинцы смогут наблюдать за полнолунием.

Растущая Луна — положительное время для начинаний. Эта фаза всегда дает людям импульс для всех дел. Самое время заняться тем, на что ранее не хватало мотивации или смелости. Продуктивные дни гарантированы — используйте их с пользой как на работе, так и дома.

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В сентябре нас ждет огромное количество благоприятных дней. Все они заметно повысят шансы на успешность выполнения желаний и планов.

Благоприятные дни во время растущей Луны в сентябре 2022 — 1, 2, 3, 7, 17, 23, 24, 28 числа. Особое внимание нужно обратить на первые три дня месяца — они будут самыми удачными во всех смыслах.

Нейтральные дни во время растущей Луны в сентябре 2022 — 4, 5, 9, 11 числа.

Чтобы распланировать первый месяц осени более детально по дням, рекомендуем ознакомиться с Лунным календарем на сентябрь 2022. В некоторые дни лучше проявить инициативу, а в другие — как можно меньше общаться с коллегами или окружением, проводя время дома.