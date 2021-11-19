Сьогодні, 19 листопада, відбудеться найдовше за 100 років місячне затемнення. Побачити його зможуть жителі Північної та Південної Америки, Австралії та Південно-Східної Азії.

Вперше з 2014 року затемнення відбудеться на осі Телець – Скорпіон. Воно вважається частковим, проте в тінь Землі порине 97,4% супутника.

Українці зможуть побачити повне місячне затемнення об 11.00 за допомогою онлайн-трансляції. Воно триватиме 3 години 28 хвилин.

За словами астрологів, місячні затемнення приносять у наше життя величезні зміни, поворотні моменти та одкровення.

Сьогодні необхідно проявити терпіння та здатність контролювати емоції. Можливо, ви будете змушені залишити зону комфорту і багато що робити вперше. Це вдалий період для того, щоб віддати всі борги і вирішити фінансові проблеми.

Період затемнення буде сприятливим для позбавлення від усього непотрібного в житті, зокрема негативних емоцій, страхів та образ. Цей час рекомендується провести у колі близьких людей.

Потрібно подбати про своє здоров’я. Намагайтеся уникати конфліктів, тривожних думок та імпульсивних вчинків.

Крім того, затемнення 19 листопада відкриє так званий коридор затемнень, який завершиться повним 4 грудня 2021 року.