Сегодня, 19 ноября, состоится самое длинное за 100 лет лунное затмение. Увидеть его смогут жители Северной и Южной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.

Впервые с 2014 года затмение произойдет на оси Телец – Скорпион. Оно считается частичным, однако в тень Земли погрузится 97,4% спутника.

Украинцы смогут увидеть полное лунное затмение в 11.00 с помощью онлайн-трансляции. Оно будет длиться 3 часа 28 минут.

По словам астрологов, лунные затмения приносят в нашу жизнь огромные перемены, поворотные моменты и откровения.

Сегодня необходимо проявить терпение и контролировать эмоции. Возможно, вы будете вынуждены покинуть зону комфорта и многое делать впервые. Это подходящий период для того, чтобы отдать все долги и решить финансовые проблемы.

Период затемнения будет благоприятным для избавления от всего ненужного в жизни, в частности от негативных эмоций, страхов и обид. Это время рекомендуется провести в кругу близких людей.

Нужно позаботится о своем здоровье. Старайтесь избегать конфликтов, тревожных мыслей и импульсивных поступков.

Кроме того, затмение 19 ноября откроет так называемый коридор затемнений, который завершится 4 декабря 2021 года.