Існує безліч народних прикмет про дзеркала. Наші предки вважали, що дзеркальна поверхня є порталом у потойбічний світ – саме з цієї причини їх постійно використовують під час ворожінь.
Чому не можна ставити дзеркало напроти ліжка – далі у матеріалі Фактів ICTV.
Чому не можна спати напроти дзеркала
Наші предки вірили, що дзеркала мають магічну силу, саме тому вони ставали головними атрибутами під час різних ритуалів.
Вважається, що дзеркало в жодному разі не повинно стояти у спальні напроти ліжка. Головна причина – потойбічні сили можуть заволодіти душею людини, яка спить напроти дзеркала.
Крім того, існує повір’я, що під час сну душа людини може виходити з тіла. Якщо дзеркало буде стояти навпроти, воно може затягнути людську душу і навіки залишити у задзеркаллі.
Також існує забобон, що дзеркало, встановлене напроти сплячої людини, може забрати її енергію. В результаті, людина буде хворіти, може впасти у депресію, відчуватиме хронічну втому тощо.
До того ж, дзеркало, встановлене навпроти ліжка, може вбирати негативну енергію і ділитися нею. Тому власники такого дзеркала можуть часто сваритися та почуватися пригніченими.
До речі, категорично заборонено ставити ліжко навпроти дзеркала, особливо якщо в ньому відображаються кути подружнього ложа. Це може спричинити серйозні проблеми в сімейному житті.
Ще один недобрий знак – дзеркала, встановлені на стелі над ліжком. Хоч це і вважається незвичним рішенням інтер’єру, таке розміщення дзеркальної поверхні може негативно позначиться і на здоров’ї, і на стосунках у парі.
Якщо хочете, щоби на роботі справи йшли добре, не ставте дзеркало так, щоб у ньому відображалося і ліжко, і двері у спальню.
Ще кілька народних прикмет про дзеркала:
- не можна вставити у спальню старі дзеркала, адже вони можуть передати новим власникам негатив від попередніх;
- заборонено встановлювати дзеркало навпроти ліжка, якщо в кімнаті спить самотня людина, адже вона може ніколи не знайти другу половинку;
- не варто дивитися в дзеркало після опівночі – можна побачити потойбічний світ і злих духів. Крім того, можливо, відкриється портал в задзеркалля, і ви ніколи не зможете повернутися.
Як правильно встановлювати дзеркало у спальні
Щоб не накликати на себе біду, є кілька правил правильного встановлення дзеркал:
- дзеркало слід ставити під таким кутом, щоб ліжко в ньому не відображалося;
- у положенні лежачи людина не має бачити своє відображення;
- дзеркало у спальні має бути круглої або овальної форми, а поверхня – гладенькою.