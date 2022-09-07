Существует множество народных примет о зеркалах. Наши предки считали, что зеркальная поверхность является порталом в потусторонний мир – именно по этой причине их постоянно используют во время гаданий.

Почему нельзя ставить зеркало напротив кровати — далее в материале Фактов ICTV.

Почему нельзя спать напротив зеркала

Наши предки верили, что зеркала обладают магической силой, именно поэтому они становились главными атрибутами во время различных ритуалов.

Сейчас смотрят

Считается, что зеркало ни в коем случае не должно стоять в спальне напротив кровати. Главная причина — потусторонние силы могут завладеть душой человека, который спит напротив зеркала.

Кроме того, существует поверье, что во время сна душа человека может выходить из тела. Если зеркало будет стоять напротив, оно может затянуть человеческую душу и навеки оставить в зазеркалье.

Также существует предрассудок, что зеркало, установленное напротив спящего человека, может забрать его энергию. В результате, человек будет болеть, может впасть в депрессию, чувствовать хроническую усталость и тому подобное.

К тому же, зеркало, установленное напротив кровати, может впитывать негативную энергию и делиться ею. Поэтому владельцы такого зеркала могут часто ссориться и чувствовать себя подавленными.

Кстати, категорически запрещено ставить кровать напротив зеркала, особенно если в нем отражаются углы супружеского ложа. Это может вызвать серьезные проблемы в семейной жизни.

Еще один недобрый знак — зеркала установлены на потолке над кроватью. Хоть это и считается необычным решением интерьера, такое размещение зеркальной поверхности негативно скажется и на здоровье, и на отношениях в паре.

Если хотите, чтобы на работе дела шли хорошо, не ставьте зеркало так, чтобы в нем отражалась и кровать, и дверь в спальню.

Еще несколько народных примет о зеркалах:

нельзя ставить в спальню старые зеркала, так как они могут передать новым владельцам негатив от предыдущих;

запрещено устанавливать зеркало напротив кровати, если в комнате спит одинокий человек, поскольку он может никогда не найти вторую половинку;

поскольку он может никогда не найти вторую половинку; не стоит смотреть в зеркало после полуночи — можно увидеть потусторонний мир и злых духов. Кроме того, возможно, откроется портал в зазеркалье, и вы никогда не сможете вернуться.

Как правильно установить зеркало в спальне

Чтобы не навлечь на себя беду, есть несколько правил правильной установки зеркал: