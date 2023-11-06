В ноябре 2023 года ожидается несколько сильных магнитных бурь. Солнечная активность может негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей, поэтому к таким дням лучше подготовиться заранее.
Для этого Факты ICTV составили список магнитных бурь на ноябрь 2023 года.
Магнитные бури в ноябре — даты
Так, первые сильные магнитные бури ожидаются 1-2 ноября. В этот период постарайтесь избегать сильных физических и умственных нагрузок.
Следующая солнечная активность приходится на 6 число. Возможны резкие перепады настроения и головная боль, поэтому заранее проверьте содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
Самые сильные магнитные бури ожидаются 15-16 ноября. В этот период рекомендуется позаботиться о своем самочувствии и не перенапрягаться. Важные дела лучше отложить на другую дату.
Магнитные бури средней силы будут ощутимы 23 и 25 ноября.
Также солнечная активность ожидается в конце месяца — 28-29 ноября. Для того, чтобы как можно легче пережить магнитные колебания, придерживайтесь общих советов:
- больше отдыхайте и проводите время на свежем воздухе;
- пейте больше воды;
- спите не менее 8 часов в сутки;
- откажитесь от алкоголя и жирной пищи;
- избегайте стресса и тревожных событий.