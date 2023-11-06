В ноябре 2023 года ожидается несколько сильных магнитных бурь. Солнечная активность может негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей, поэтому к таким дням лучше подготовиться заранее.

Для этого Факты ICTV составили список магнитных бурь на ноябрь 2023 года.

Магнитные бури в ноябре — даты

Так, первые сильные магнитные бури ожидаются 1-2 ноября. В этот период постарайтесь избегать сильных физических и умственных нагрузок.

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Следующая солнечная активность приходится на 6 число. Возможны резкие перепады настроения и головная боль, поэтому заранее проверьте содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.

Самые сильные магнитные бури ожидаются 15-16 ноября. В этот период рекомендуется позаботиться о своем самочувствии и не перенапрягаться. Важные дела лучше отложить на другую дату.

Магнитные бури средней силы будут ощутимы 23 и 25 ноября.

Также солнечная активность ожидается в конце месяца — 28-29 ноября. Для того, чтобы как можно легче пережить магнитные колебания, придерживайтесь общих советов: