Магнітні бурі у перший місяць весни традиційно змусять похвилюватися людей, що мають проблеми із серцем та судинами. Хоч остаточного наукового підтвердження залежності між станом організму та спалахами на Сонці досі немає, багато хто з жителів нашої планети відчуває на собі їхній вплив.

Тож Факти ICTV дізналися дати магнітних бурь у березні 2024 року, щоби ви мали змогу підготуватися та запобігти можливим негараздам.

Чим небезпечні магнітні бурі

Згідно з деякими дослідженнями, магнітні бурі можуть призвести до порушень сну, головного болю та різких змін в емоційному стані. До того ж вони здатні впливати на роботу технологічних систем і навіть призводити до збою в електропостачанні.

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Очікується, що на перший місяць весни припадуть магнітні бурі, що матимуть відчутний вплив на здоров’я людей. Якщо ваш організм реагує на геомагнітні коливання, зверніть увагу на перелік дат, що можуть бути небезпечними.

Магнітні бурі у березні 2024 року

Гарна новина полягає в тому, що днів із сильними магнітними бурями у цьому місяці буде не так багато, а точніше всього три: 20, 29 та 31 березня. Дізнаємося, чим загрожують ці дні.

20 березня – особливих загроз здоровʼю немає, проте можуть збоїти електронні пристрої та комунікаційні системи.

– особливих загроз здоровʼю немає, проте можуть збоїти електронні пристрої та комунікаційні системи. 29 березня – може погіршитися сон, підвищитися чутливість до погодних перепадів.

– може погіршитися сон, підвищитися чутливість до погодних перепадів. 31 березня – може боліти голова та відчуватися загальна слабкість, є загроза порушення роботи системи травлення та зменшення апетиту.

Також у березні буде кілька дат, що відзначаються штормовими подіями на Сонці – це 16 та 24 березня, що можуть відчути люди з хронічними захворюваннями. Також може погіршитися настрій аж до депресивних станів, зʼявитися втома і слабкість.

В інші дні геомагнітна активність характеризується як слабка та помірна, проте стежити за собою потрібно завжди і в разі чого одразу реагувати на зміни у самопочутті.