У ніч із 12 на 13 серпня відбудеться пік потоку Персеїди. Жителі Північної півкулі землі зможуть спостерігати зорепад, у тому числі й українці.

Метеорний потік Персеїди спостерігають щороку влітку, цього року він припав на період із 17 липня по 25 серпня. В Україні таке космічне явище найкраще видно з 10 по 14 серпня.

Для того, щоб побачити кульмінацію найбільшого зорепада в ніч із 12 на 13 число, рекомендується виїхати за місто. Ще важливий критерій – безхмарне небо.

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Варто зазначити, що в 2022 році пік потоку Персеїди збігається з повним Місяцем.

Персеїди утворюються залишками кометного хвоста. Вони наближаються до Сонця, нагріваються та розсіюють у просторі частинки льоду та пилу. Тому назва зорепад такого явища – умовна, насправді це потік згоряючих метеоритів.

Ба більше, не забудьте загадати бажання, коли побачите зірку, що падає. Вважається, що воно має здійснитися.