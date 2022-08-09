Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Астрологія

Кульминация большого звездопада: когда наблюдать пик потока Персеиды 2022

9 августа 2022, 12:50
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Кульминация большого звездопада: когда наблюдать пик потока Персеиды 2022
Источник: Pexels

В ночь с 12 на 13 августа состоится пик потока Персеиды. Жители Северного полушария земли смогут наблюдать звездопад, в том числе и украинцы.

Метеорный поток Персеиды наблюдают ежегодно летом, в этом году он пришелся на период с 17 июля по 25 августа. В Украине такое космическое явление лучше всего будет видно с 10 по 14 августа.

Для того, чтобы увидеть кульминацию самого большого звездопада в ночь с 12 на 13 число, рекомендуется уехать за город. Еще важный критерий — безоблачное небо.

Сейчас смотрят

Стоит отметить, что в 2022 году пик потока Персеиды совпадает с полнолунием.

Персеиды образуются остатками кометного хвоста. Они приближаются к Солнцу, нагреваются и рассеивают в пространстве частицы льда и пыли. Поэтому название звездопад такого явления — условное, на самом деле это поток сгорающих метеоритов.

Более того, не забудьте загадать желание, когда увидите падающую звезду. Считается, что оно должно исполнится.

Читайте также:
Кульминация большого звездопада: когда наблюдать пик потока Персеиды 2022Время для творчества и обострения душевных расстройств: когда полнолуние в августе 2022

Теги
Зорепад
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь