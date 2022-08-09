В ночь с 12 на 13 августа состоится пик потока Персеиды. Жители Северного полушария земли смогут наблюдать звездопад, в том числе и украинцы.

Метеорный поток Персеиды наблюдают ежегодно летом, в этом году он пришелся на период с 17 июля по 25 августа. В Украине такое космическое явление лучше всего будет видно с 10 по 14 августа.

Для того, чтобы увидеть кульминацию самого большого звездопада в ночь с 12 на 13 число, рекомендуется уехать за город. Еще важный критерий — безоблачное небо.

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Стоит отметить, что в 2022 году пик потока Персеиды совпадает с полнолунием.

Персеиды образуются остатками кометного хвоста. Они приближаются к Солнцу, нагреваются и рассеивают в пространстве частицы льда и пыли. Поэтому название звездопад такого явления — условное, на самом деле это поток сгорающих метеоритов.

Более того, не забудьте загадать желание, когда увидите падающую звезду. Считается, что оно должно исполнится.