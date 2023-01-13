Існує багато упереджень, яким ми звикли вірити рік у рік. І одне з них – про п’ятницю 13. Та чи варто панікувати, коли наближається п’ятниця 13, Фактам ICTV розповіла астропсихолог Альона Лісна.

– Погляньмо на ситуацію з боку буднів. Більшість людей чекає на п’ятницю із задоволенням. Чи згодні? І це не просто так. Адже в астрології щодня керує певна планета. Так, п’ятниця вважається днем ​​Венери. Саме Венера відповідає за задоволення, відпочинок, гроші, партнерські стосунки – часто зустрічі з друзями відбуваються щоп’ятниці. І наприкінці робочого тижня хочеться розслабитись, бо попереду вихідні. Сама собою п’ятниця має чудову енергетику, – пояснює астропсихолог Альона Лісна.

За її словами, силою думки людина сама наділяє якісь події у своєму житті тим чи іншим забарвленням. Наприклад, 14 лютого для когось може бути святом, а для когось – жахливим днем.

– Все залежить від подій, що відбуваються в цей період у людини. І наступного року може бути інакше. Ми чекаємо на новий рік, символічно сподіваючись на те, що наступний стане кращим, – каже Альона Лісна.

Зараз дивляться

Тож із точки зору астрології абсолютно немає значення, яка дата буде в п’ятницю. Астролог дивиться можливість подій з енергетики конкретного дня. Є дні, які схильні до рутинної роботи, а є навпаки – коли треба проявляти активність.