Существует много предубеждений, которым мы привыкли верть из года в год. И одно из них – о пятнице 13. Так стоит ли паниковать, когда приближается пятница 13, Фактам ICTV рассказала астропсихолог Алена Лесная.

— Давайте взглянем на ситуацию со стороны будней. Большинство людей ждет пятницу с удовольствием. Согласны? И это не просто так. Ведь в астрологии каждым днем управляет определенная планета. Так, пятница считается днем Венеры. Именно Венера отвечает за удовольствия, отдых, деньги, партнерские отношения – часто встречи с друзьями происходят по пятницам. И в конце рабочей недели хочется расслабиться, потому что впереди выходные. Сама по себе пятница обладает прекрасной энергетикой, — объясняет астропсихолог Алена Лесная.

По ее словам, силой мысли человек сам наделяет какие-то события в своей жизни тем или иным окрасом. Например, 14 февраля для кого-то может быть праздником, а для кого-то ужасным днем.

— Все зависит от событий, которые происходят в этот период времени у человека. И в следующем году может быть иначе. Мы ждем новый год, символически надеясь на то, что следующий станет лучше, — говорит Алена Лесная.

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Поэтому с точки зрения астрологии совершенно без разницы, какая дата будет в пятницу. Астролог смотрит вероятность событий по энергетике конкретного дня. Есть дни, которые располагают к рутинной работе, а есть наоборот – когда надо проявлять активность.