Ексклюзивний гороскоп на повний Місяць 7 березня 2023 року склав екстрасенс, чаклун і таролог Віктор Литовський. Кого на повний Місяць чекає зліт кар’єрними сходами та освідчення у коханні, а кому взагалі не пощастить, читайте в матеріалі.

– Із давніх часів повний Місяць вважають містичним періодом, який негативно впливає на людей. На повню люди відчувають перепади настрою, піддаються на конфліктні ситуації, емоційні вчинки та інше. Щоб уникнути таких подій, краще за все зайнятися медитацією чи малюванням, покращити свій внутрішній стан за читанням улюбленого роману, зайнятися спортом, йогою чи дихальними вправами, – каже Литовський.

Овен

Повний Місяць принесе Овнам фінансовий зліт, а також підтримку в багатьох починаннях, на яку ви взагалі не розраховували. Однак у цей період варто уникати значних капіталовкладень, придбання дорогої нерухомості чи укладання майнових угод.

Телець

Для Тельців повний Місяць буде чудовим часом для перевірки навколишніх людей на чесність і щирість стосовно вас. Також цей період допоможе вам встановити свої правила як вдома, так і на роботі, і зрозуміти, на кого вам варто розраховувати надалі.

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Близнюки

Для Близнюків повний Місяць 7 березня 2023 року підготував безліч змін, випробувань, труднощів, втрату незначних фінансів, можливо, переїзд, який ви не планували, або розчарування у справі, якою ви займаєтеся. Однак не варто сильно переживати і турбуватися щодо таких змін – ви впораєтеся з усім, що вам підготувала доля.

Рак

Період повного Місяця наддасть Ракам унікальну можливість для реалізації давно задуманих ідей, проєктів і планів. Вони втіляться вами досить дивним чином, а позитивний результат не змусить довго чекати. Також не варто відмовлятися від руки допомоги, яку вам простягають близькі та рідні, не варто намагатися робити все самостійно, допомога не лише мінімізує фізичні витрати, а й надасть вам більше часу, який ви зможете провести з рідними.

Лев

Для Левів очікується непередбачуваний вплив з боку повного Місяця. Вам варто звернути увагу на те, що ви говорите чи робите. Уникайте людей, які здатні вивести вас із рівноваги, уникайте провокаційних ситуацій, а також суперечливих дискусій, нічого доброго, крім витрати своєї енергії та порушення емоційної рівноваги, вам вони не принесуть.

Діва

Для Дів настав час, коли варто відкласти всі свої справи і нарешті приділити час родині, рідним і близьким. Цей час допоможе вам не лише зарядитися витраченою фізичною та емоційною енергією, а й заручитися підтримкою з боку близьких, яка незабаром знадобиться вам для реалізації нових ідей і планів.

Терези

У період повного Місяця у березні 2023 року для Терезів настане час, коли фортуна повернеться у ваш бік. Успіх чекатиме на кожному кроці – на роботі, в сім’ї, у взаєминах із людьми, у коханні, а також фінансах. Однак діяти вам потрібно буде рішуче. Скористайтеся таким шансом, адже наступного разу доля може бути не такою прихильною до вас, як зараз.

Скорпіон

Скорпіонам у повний Місяць варто бути вкрай уважними, не довіряти всім підряд, не розповідати про задумані ідеї першим зустрічним, дотримуватися правила Щастя любить тишу. Також зірки рекомендують у період повного Місяця уникати конфліктів у сім’ї. Згладжуйте гострі кути, адже ваші слова дуже можуть поранити коханих і близьких.

Стрілець

Стрільцям повний Місяць у березні 2023 року принесе успіх у фінансовій сфері, завдяки чому ви зможете придбати те, чого так довго бажали, але обмежували себе в цьому. А на інших представників знака очікує підвищення на роботі, похвала та прихильність з боку керівництва – ваша праця нарешті буде помічена та гідно оцінена.

Козерог

Повний Місяць супроводжуватиме Козерогів у зміні сімейного стану, налагодженні свого особистого життя. Деякі взагалі подумуватимуть розійтися зі своєю другою половинкою. Однак ви недовго будете самотніми і незабаром зустрінете саме ту людину, яка здатна буде перевернути все ваше життя на краще.

Водолій

Водоліям необхідно вибудувати певну енергетичну стіну, котра стане перепоною від негативних емоцій і людей, які провокуватимуть вас на конфлікти. Гороскоп на повний Місяць 7 березня радить не витрачати свою енергію на це, краще спрямувати її в інше русло, присвятити час для саморозвитку, опанувати нові навички, зайнятися медитацією на свіжому повітрі. Пам’ятайте, що ваш емоційний і душевний стан – понад усе.

Риби

Рибам у повний Місяць 7 березня доведеться боротися і відстоювати свої інтереси. Можливі ситуації, які диктуватимуть свої правила, що вам не припадуть до вподоби. Зірки рекомендують не падати духом – перечекайте ці ситуації, вони лише тимчасові, можливо, вже наступного дня вони зміняться на краще.