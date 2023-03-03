Эксклюзивный гороскоп на полнолуние 7 марта 2023 года составил экстрасенс, колдун и таролог Виктор Литовский. Кого на полнолуние ждет взлет по карьерной лестнице и признание в любви, а кому вообще не повезет, читайте в материале.

— С давних времен полнолуние считают мистическим периодом, который негативно влияет на людей. В полнолуние люди испытывают перепады настроения, поддаются на конфликтные ситуации, эмоциональные поступки и прочее. Чтобы избежать таких событий, лучше всего заняться медитацией или рисованием, улучшить свое внутреннее состояние за чтением любимого романа, заняться спортом, йогой или дыхательными упражнениями, — говорит Литовский.

Овен

Полнолуние принесет Овнам финансовый взлет, а также поддержку во многих начинаниях, на которую вы вообще не рассчитывали. Однако в этот период стоит избегать значительных капиталовложений, приобретения дорогой недвижимости или заключения имущественных сделок.

Телец

Для Тельцов полнолуние будет отличным временем для проверки окружающих людей на честность и искренность по отношению к вам. Также этот период поможет вам установить свои правила как дома, так и на работе, и понять, на кого вам стоит рассчитывать в дальнейшем.

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Близнецы

Для Близнецов полнолуние 7 марта 2023 года подготовило множество перемен, испытаний, трудностей, потерю незначительных финансов, возможно, переезд, который вы не планировали, или разочарование в деле, которым вы занимаетесь. Однако не стоит сильно переживать и беспокоиться насчет таких изменений — вы справитесь со всем, что вам уготовила судьба.

Рак

Период полнолуния предоставит Ракам уникальную возможность для реализации давно задуманных идей, проектов и планов. Они воплотятся вами довольно удивительным образом, а положительный результат не заставит долго ждать. Также не стоит отказываться от руки помощи, которую вам протягивают близкие и родные, не стоит пытаться делать все самостоятельно, помощь со стороны не только минимизирует физические затраты, но и предоставит вам больше времени, которое вы сможете провести с родными.

Лев

Для Львов ожидается непредсказуемое влияние со стороны полнолуния. Вам стоит обратить внимание на то, что вы говорите или делаете. Избегайте людей, которые способны вывести вас из равновесия, избегайте провокационных ситуаций, а также спорных дискуссий, ничего хорошего, кроме траты своей энергии и нарушения эмоционального равновесия, вам они не принесут.

Дева

Для Дев настало время, когда стоит отложить все свои дела и наконец-то уделить время семье, родным и близким. Это время поможет вам не только зарядиться потраченной физической и эмоциональной энергией, а и заручиться поддержкой со стороны близких, которая вскоре понадобится вам для реализации новых идей и планов.

Весы

В период полнолуния в марте 2023 года для Весов наступит время, когда фортуна повернется в вашу сторону. Успех будет ждать на каждом шагу — на работе, в семье, в отношениях с людьми, в любви, а также в финансах. Однако действовать вам нужно будет решительно. Воспользуйтесь таким шансом, ведь в следующий раз судьба может быть не такой благосклонной к вам, как сейчас.

Скорпион

Скорпионам в полнолуние стоит быть крайне внимательными, не доверять всем подряд, не рассказывать о задуманных идеях первым встречным, соблюдать правило Счастье любит тишину. Также звезды рекомендуют в период полнолуния избегать конфликтов в семье. Сглаживайте острые углы, ведь ваши слова могут очень ранить любимых и близких.

Стрелец

Стрельцам полнолуние в марте 2023 года принесет успех в финансовой сфере, благодаря чему вы сможете приобрести то, чего так долго желали, но ограничивали себя в этом. А других представителей знака ожидает повышение на работе, похвала и благосклонность со стороны руководства — ваш труд наконец-то будет замечен и оценен по достоинству.

Козерог

Полнолуние будет сопровождать Козерогов в изменении семейного положения, налаживании своей личной жизни. Некоторые вообще будут подумывать разойтись со своей второй половинкой. Однако вы недолго будете одинокими и вскоре встретите именно того человека, который способен будет перевернуть всю вашу жизнь к лучшему.

Водолей

Водолеям необходимо выстроить определенного рода энергетическую стену, которая станет преградой от негативных эмоций и людей, которые будут провоцировать вас на конфликты. Гороскоп на полнолуние 7 марта советует не тратить свою энергию на это, лучше направить ее в другое русло, посвятить время для саморазвития, освоить новые навыки, заняться медитацией на свежем воздухе. Помните, что ваше эмоциональное и душевное состояние — превыше всего.

Рыбы

Рыбам в полнолуние 7 марта придется бороться и отстаивать свои интересы. Возможны ситуации, которые будут диктовать свои правила, которые вам не придутся по нраву. Звезды рекомендуют не падать духом — переждите эти ситуации, они лишь временные, возможно, уже на следующий день они изменятся к лучшему.