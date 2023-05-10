В народе считают, что Луна оказывает большое влияние на человека, его здоровье и даже волосы. Чтобы эксперименты с прической были удачными, следует выбрать благоприятную дату.

Факты ICTV рассказывают обо всех благопприятных днях для стрижки в 2023 году.

Благоприятные дни для стрижки 2023

Январь

Благоприятные дни для стрижки: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12-13, 22-23, 26, 28, 31;

Неблагоприятные дни для стрижки: 6, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 24, 27 — в эти дни стоит воздержаться от экспериментов с волосами. Следует уделить внимание здоровью кожи головы.

Кроме того, что это неблагоприятная фаза Луны, 6-7 января верующие празднуют Рождество Христово. А 14 числа чествуют Обрезание Господне. Посещать парикмахерские или держать в руках ножницы в эти праздники категорически запрещено.

Февраль

Благоприятные дни для стрижки: 1-4, 2, 8, 11, 17, 19, 20-28;

Неблагоприятные дни для стрижки: 7, 9, 13-16, 20, 23 — в эти дни стоит воздержаться от изменений прически. Волосы могут стать слабыми и непослушными.

7 февраля верующие отмечают день иконы Божьей Матери, 15 — Сретение Господне. В эти дни церковь запрещает стричь волосы.

Март

Благоприятные дни для стрижки: 2-6, 8-14, 21-31;

Неблагоприятные дни для стрижки: 7, 15-20 — не рекомендуется стричь волосы, ведь в результате они могут стать ломкими. По астропрогнозу, смена прически в эти дни не принесет пользы.

Апрель

Благоприятные дни для стрижки: 1-5, 8, 10, 14, 15, 17, 21-26, 29;

Неблагоприятные дни для стрижки: 6, 7, 9, 13, 16, 19, 20, 27 — в эти дни поход к парикмахеру может замедлить рост волос. Не желательно также делать сложные термические укладки и использовать горячий стайлинг, ведь в этот период волосы ослаблены.

По церковному календарю, категорически запрещено стричь волосы в такие дни:

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;

9 — Вербное Воскресенье;

14 апреля — Великая пятница;

16 апреля — Пасха;

25 апреля — Радоница.

Май

Благоприятные дни для стрижки: 1-4, 6, 8, 10, 11, 14, 17, 20, 21, 23-25, 28, 30, 31;

Неблагоприятные дни для стрижки: 5, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 26, 27, 29 — в эти дни лучше уделить внимание здоровью волос. Используйте питательные маски, оздоровительные процедуры, также следует расчесываться как можно чаще.

5 мая, кроме неблагоприятной фазы Луны, стричься не стоит из-за религиозных запретов, ведь в этот день отмечают Вознесение Господне.

Июнь

Благоприятные дни для стрижки: 1, 5, 6, 8-10, 12, 15, 17, 19-24, 27, 29, 30;

Неблагоприятные дни для стрижки: 2, 3, 4, 7, 11, 13, 14, 16, 18, 25, 26, 28 — в эти дни стоит отдать предпочтение оздоровительным и питательным процедурам. Также, если хотите перемен, можно покраситься в другой цвет.

4 июня — День Святой Троицы, в этот праздник церковь категорически запрещает стричь волосы и держать ножницы в руках.

Июль

Благоприятные дни для стрижки: 1, 4, 5, 8, 9-11, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 27-30;

Неблагоприятные дни для стрижки: 2, 3, 5, 7, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 31 — следует уделить внимание здоровью волос. Стрижки в эти дни могут вызвать ломкость и замедлить рост.

Церковь запрещает стричь волосы 12 июля, ведь в этот день верующие почитают апостолов Петра и Павла.

Август

Благоприятные дни для стрижки: 4-6, 10-17, 19, 20, 25-27, 29, 30;

Неблагоприятные дни для стрижки: 1-3, 7, 8, 9, 18, 21-24, 28, 31 — лучше воздержаться от манипуляций с волосами.

Нельзя стричься в следующие дни:

19 августа — Преображение Господне;

20 — августа Успение Пресвятой Богородицы.

Сентябрь

Благоприятные дни для стрижки: 1, 3, 4, 6, 8-10, 15-18, 20, 22-24, 27, 28, 30;

Неблагоприятные дни для стрижки: 2, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 25 — неудачные дни для изменений прически. Следует уделить внимание питательным и оздоровительным процедурам.

Верующим нельзя стричься 21 сентября, ведь тогда они отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Октябрь

Благоприятные дни для стрижки: 1, 3-5, 7, 15, 27, 28, 30, 31;

Неблагоприятные дни для стрижки: 2, 4, 6, 8, 9-14, 16-26, 29 — в эти дни лучше воздержаться от стрижки, однако можно красить волосы.

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы. В этот день церковь не рекомендует работать ножницами.

Ноябрь

Благоприятные дни для стрижки: 13-20, 21-27;

Неблагоприятные дни для стрижки: 1-12 (убывающая Луна), 28 (полнолуние), 29, 30 (убывающая Луна) — в эти дни стоит воздержаться от изменений прически, ведь волосы могут ослабнуть.

Декабрь

Благоприятные дни для стрижки: 7-19, 22-26, 29, 30, 31;

Неблагоприятные дни для стрижки: 1-5, 20, 21, 27, 28 — следует уделить внимание укреплению волос. Для этого можно использовать различные питательные маски и витамины.

4 декабря (Введение во храм Пресвятой Богородицы) и 19 (День святого Николая) церковь запрещает стричь волосы.