Езотеричний ритуал для привернення фінансового благополуччя вже давно вийшов за межі соціальних мереж. Тому все частіше навіть у приватних розмовах із рідними, друзями чи колегами можна почути, що хтось із них практикує ранкові кавування з гіркою кориці.

Та чи справді кава з корицею здатна привернути гроші та що потрібно при цьому казати – читайте в матеріалі.

Кава з корицею у четвер: що відомо про цей ритуал

Лікарі все частіше говорять про те, що регулярне вживання кави з корицею очищує та відновлює кровотворні процеси, покращує травлення, допомагає схудненню, стимулює спалювання жиру. Однак те, чи притягує гроші такий метод самонавіювання – питання. Кориця, на думку езотериків, є дуже потужною приправою в ритуалах на багатство.

Саме тому багато хто вважає, що кава з корицею щочетверга допоможе примножити фінанси. Однак перекладати усю відповідальність на каву з корицею не варто.

Адже для того, аби у вас все було добре із фінансами, важливо працювати та навчитися правильно розпоряджатися грошима. Тому до таких ритуалів потрібно ставитися із розумом.

Кава з корицею у четвер: що говорити

Слова на привернення грошей потрібно промовляти подумки. Це потрібно говорити в момент, поки кава настоюється. Тричі про себе або вголос необхідно вимовити: Монети золоті між берегами річкою течуть та в кошель (своє ім’я) грошик за грошиком несуть. Скільки не черпати, все довіку не вичерпати. Як сказано, так відтепер буде.