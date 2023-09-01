Эзотерический ритуал для привлечения финансового благополучия уже давно вышел за пределы социальных сетей. Поэтому все чаще даже в частных разговорах с родными, друзьями или коллегами можно услышать, что кто-то из них практикует утренний кофе с горкой корицы.

Действительно ли кофе с корицей способен привлечь деньги и что нужно при этом говорить – читайте в материале.

Кофе с корицей в четверг: что известно об этом ритуале

Врачи все чаще говорят о том, что регулярное употребление кофе с корицей очищает и восстанавливает кроветворные процессы, улучшает пищеварение, помогает похудеть, стимулирует сжигание жира. Однако то, привлекает ли деньги такой метод самовнушения – вопрос.

Корица, по мнению эзотериков, является очень мощной приправой в ритуалах на богатство.

Именно поэтому многие считают, что кофе с корицей каждый четверг поможет приумножить финансы. Однако перекладывать всю ответственность на кофе с корицей не стоит. Ведь для того чтобы у вас все было хорошо с финансами, важно работать и учиться правильно распоряжаться деньгами. Поэтому к таким ритуалам нужно относиться с умом.

Кофе с корицей в четверг: что говорить

Слова на привлечение денег нужно произносить мысленно. Это нужно говорить в момент, пока кофе настаивается. Трижды про себя или вслух необходимо произнести: Монеты золотые между берегами по реке текут и в кошель (свое имя) денежку за денежкой несут. Сколько ни черпать, все вовек не вычерпать. Как сказано, так теперь будет.