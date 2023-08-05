Після невдалого бунту Євгена Пригожина в РФ буквально зник із радарів генерал Сергій Суровікін. За даними росЗМІ, його заарештували та посадили за ґрати через можливі зв’язки з ватажком ПВК Вагнера.
Мольфар Макс Гордєєв зробив розклад на картах Таро, щоб дізнатися, чи справді Суровікін зрадив президента РФ Володимира Путіна.
– Суровікін багато на себе взяв. Імовірність, що він зрадив Путіна, є, і дуже висока. Він подумав, що вже має все, що хоче, і почав поводитися дуже вільно. Тому отримав те, що хотів. Але зрада була, – переконаний Гордєєв.