Після невдалого бунту Євгена Пригожина в РФ буквально зник із радарів генерал Сергій Суровікін. За даними росЗМІ, його заарештували та посадили за ґрати через можливі зв’язки з ватажком ПВК Вагнера.

Мольфар Макс Гордєєв зробив розклад на картах Таро, щоб дізнатися, чи справді Суровікін зрадив президента РФ Володимира Путіна.