Мольфар Макс Гордєєв розповів, чи командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов справді вижив після удару по штабу у Севастополі.

Як показав розклад карт Таро, ймовірність того, що Соколов вижив – мінімальна.

– Якщо б він дійсно вижив, то його б вже показали. Але по картах я не бачу, що він живий. Вони його імітують, це іміація того, що він живий. Або він мертвий, або він перебуває у дуже важкому стані, між життям і смертю, – сказав мольфар.

Гордєєв не виключив варіанту, що Соколов може перебувати у комі.

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– Чітких карт, що він 100% загинув – немає, але те, що він не функціонує як людина зараз – це точно, – додав мольфар.

Нагадаємо, раніше українські Сили спеціальних операцій заявляли, що в результаті удару по штабу ЧФ РФ у Севастополі 22 вересня загинули 34 людини, зокрема був ліквідований командувач Віктор Соколов.

Наступного дня Міноборони РФ опублікувало відео, на якому Соколов нібито бере участь у зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та іншими російськими воєначальниками.