Мольфар Макс Гордеев рассказал, действительно ли командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов выжил после удара по штабу в Севастополе.

Как показал расклад карт Таро, вероятность того, что Соколов выжил — минимальная.

— Если бы он действительно выжил, то его бы уже показали. Но по картам я не вижу, что он жив. Они его имитируют. Это имиация того, что он жив. Или он мертв, или он находится в очень тяжелом состоянии, между жизнью и смертью, — сказал мольфар.

Гордеев не исключил варианта, что Соколов может находиться в коме.

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— Четких карт, что он 100% погиб — нет, но то, что он не функционирует как человек сейчас — это точно, — добавил мольфар.

Напомним, ранее украинские Силы специальных операций заявляли, что в результате удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе 22 сентября погибли 34 человека, в частности был ликвидирован командующий Виктор Соколов.

На следующий день Минобороны РФ опубликовало видео, на котором Соколов якобы участвует во встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и другими российскими военачальниками.