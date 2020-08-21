Докладний гороскоп на тиждень з 17 до 23 серпня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

17 серпня Меркурій з’єднується з Сонцем у Леві і будує гармонійний аспект з Марсом, що дає самовпевненість і наполегливість багатьом людям у вираженні своїх ідей та інтересів. З’являється інтерес до інтелектуальних ігор. Кількість громадських зв’язків зростає. Можливі невеликі поїздки за дорученнями або у справах.

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У цей період вийде налагодить хороший контакт з керівництвом. Добре йде робота, яка вимагає інтелектуальних і творчих зусиль. Людей у цей день легше надихнути на звершення, повернути бажання жити і радіти.

Гороскоп для Овнів

Вас чекає велика кількість дрібних справ, поїздок, а також інформації та повідомлень у месенджерах. Багато часу піде на розмови про здоров’я і консультації з фахівцями в цій сфері. Можливі службові відрядження, прихід молодих співробітників, початок навчання на курсах підвищення кваліфікації. Вам можуть доручити навчання молодого персоналу трудовим навичкам або покладуть на вас додаткові обов’язки. Можливі конфліктні ситуації з керівництвом, зміна місця роботи з метою підвищення посади або доходу.

Гороскоп для Тельців

У цей час на першому плані опиняться романтика, гумор і творчість. Якщо у вас є діти, то саме час зайнятися ними. Сприятливі поїздки на відпочинок, заняття розвиваючими іграми з дітьми. Не забувайте про дітей старшого віку, зараз можна знайти можливості для зближення та усунення непорозумінь. Романтичні зустрічі подарують оптимізм, бажання показати себе з кращого боку. Також у цей період посилюється азарт і прагнення до авантюр, але тримайтеся осторонь цього, інакше це можете втратити репутацію. Не бійтеся оновити професійну сферу, бо це допоможе здобути популярність і визнання.

Гороскоп для Близнюків

Стабілізується ваш емоційний стан. Для вас настає сприятливий період, хоча часу для відпочинку не залишається. Важливо бути в русі, займатися бізнесом і, незабаром, ви будете задоволені виконаною роботою і результатом. Думки зайняті розрахунками, термінами, вирішенням питань, пов’язаних з різними паперами і документами, а також здоров’ям. Ділових контактів стає більше. Це гарний час для серйозних розмов, нарад, планування, складання звітів та довідок, а також для інвентаризації.

Гороскоп для Раків

Це період буде клопітким. Можливі проблеми з обладнанням, проблеми з документами, затримка поставок товару, виробничі складнощі. Метою ваших зусиль стануть ділові проекти, різні розпродажі, контакти з братами і сестрами, кореспонденція, заходи, пов’язані з навчанням. Розмов дуже багато, потік інформації та ідей посилиться. Вам буде легше займатися літературною творчістю. Думайте та аналізуйте, перш ніж щось робити, не витрачайте свою енергію в холосту. Ви зможете засвоїти ефективніші методи роботи, ваші ідеї та думки будуть сприйняті з ентузіазмом.

Гороскоп для Левів

Фінанси в цей період будуть викликати у вас особливий інтерес, а мислення у цьому напрямку стає практичнішим. Сприятливий час для пошуку роботи або додаткових джерел заробітку. У вирішенні фінансових складнощів можуть допомогти родичі, сусіди, друзі. Додаткові доходи може принести інтелектуальна праця, посередницька діяльність, комерційні угоди, торгівля, вигідні контракти, пов’язані з купівлею-продажем. У вас будуть сприятливі можливості, завдяки яким ви зможете поліпшити своє фінансове становище. Період сприятливий для відряджень з метою встановлення стосунків.

Гороскоп для Дів

Фінанси в цей період будуть викликати у вас особливий інтерес, а мислення у цьому напрямку стає практичнішим. Сприятливий час для пошуку роботи або додаткових джерел заробітку. У вирішенні фінансових складнощів можуть допомогти родичі, сусіди, друзі. Додаткові доходи може принести інтелектуальна праця, посередницька діяльність, комерційні угоди, торгівля, вигідні контракти, пов’язані з купівлею-продажем. У вас будуть сприятливі можливості, завдяки яким ви зможете поліпшити своє фінансове становище. Період сприятливий для відряджень з метою встановлення стосунків.

Гороскоп для Терезів

Не афишируйте свої плани і тоді, успіх вам гарантований. Посилюється сприйнятливість і чутливість, в романтичних стосунках можливі сильні імпульси. З’являються несподівані ділові та фінансові перспективи, цікаві пропозиції та контакти, незвичайні знайомства і зв’язки. Неординарність та екстравагантність допомагають в суспільному житті. Особливо вдалі контакти з громадськими організаціями та незалежними групами, а також реалізація планів. У сім’ї можливі несподівані події, які будуть супроводжуватися клопотами та трансформаціями.

Гороскоп для Скорпіонів

Ви можете знайти особливі переваги, завдяки давнім друзям або ситуаціям, в яких ви зможете проявити свою індивідуальність. Можете розраховувати на нові ідеї, плани і підтримку однодумців. Це хороший період для залучення спонсорів. Гарний час для вчених, політиків, громадських діячів, підприємців і бізнесменів. Нові раптові і цікаві знайомства дають сприятливі перспективи. Можливо, що дружні зв’язки переростуть у романтичні. Цей тиждень запам’ятається завдяки схильності до флірту, пригод, емоційного і духовного спілкування з партнером.

Гороскоп для Стрільців

Викликає занепокоєння власна репутація, питання статусу, кар’єри. Мета досягається завдяки покровителям. У цей час часто виникають нові важливі зв’язки, знайомства з роботодавцями, авторитетними і високопоставленими людьми. Ваші інтелектуальні здібності можуть стати головним предметом суспільного визнання. Ви отримаєте можливість висловити в присутності публіки свої ідеї, поділитися знаннями і навичками. Отримані вами новини та інформація щодо кар’єри вплинуть на поточні справи.

Гороскоп для Козерогів

Зав’язуються нові, зокрема і міжнародні зв’язки на основі наукових або інших інтересів. Гарний час для участі у брифінгах і конференціях. Ви зможете домовитися з керівництвом та владою. Вдало складуться відрядження, відвідування офіційних організацій. Сприятливий період для реорганізацій на службі з метою підвищення продуктивності праці, впровадження передових методів, для переорієнтації на новий вид діяльності. Інтелектуальний або професійний статус посяде одне з пріоритетних місць.

Гороскоп для Водоліїв

У професійній сфері доведеться долати якісь перешкоди, але результат може вас потішити. Слушна нагода для поліпшення стосунків з братами і сестрами, сусідами. Добре впливають на сімейні стосунки спільні вечори і пікніки, романтичні поїздки та прогулянки. Ви можете успішно впливати на розум вашого партнера, чоловіка і членів сім’ї. Добре складаються стосунки з дітьми, цей період можна використовувати для занять з ними. Вдалий час для подорожей за кордон або спілкування з іноземцями, навчання, підвищення кваліфікації.

Гороскоп для Риб

Ваша сила у цей період у співпраці. Для інтелектуальної праці, розрахунків, досліджень цей період є досить складним. Однак для творчості і контактів з близькими – сприятливий час. У вас прокидається дух протиріччя, ви можете озвучувати те, про що згодом пошкодуєте. Відкладіть роботу з документами, підписання важливих паперів, договорів. Намагайтеся не реагувати на провокації, не вступайте в конфлікти і конфронтацію. У цей період ви дізнаєтеся думку людей про себе та свою діяльність.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.