Гороскоп на 4 вересня 2020 для всіх знаків зодіаку попереджає Раків про те, що їм потрібно обирати уважно, а Дів просить просто відпочити.

Овен

Королева пентаклів

Овни за гороскопом на 4 вересня 2020 добре функціонують тільки в затишку. Зокрема цей затишок вам краще створити самостійно, включивши у нього і інших людей теж. Показуйте сьогодні своє гарне ставлення до них турботою. І більше ні про що не хвилюйтеся.

Телець

Королева посохів

Сьогодні Тельцям варто підготуватися до того, що поряд з ними буде людина, у якій кипить енергія. І цієї людини буде багато. Якщо зможете не дратуватися від цього, день вийде хорошим, тому що і ви теж заразитеся цією енергією.

Близнюки

Справедливість

Близнюкам сьогодні потрібно робити все не правильно, а справедливо. І робіть. Робіть так, як підказує вам совість. Сьогодні краще помилитися або навіть піти на конфлікт, ніж зробити вчинок, про який будете шкодувати роками.

Рак

Сімка чаш

Ракам доведеться ухвалити сьогодні важливе рішення. Те, що ви виберете, круто змінить ваше життя, тому будьте уважні. Але гороскоп на 4 вересня попереджає: все ж вибирайте. Будете думати занадто довго – і всі шанси зникнуть.

Лев

Перевернута Королева посохів

Сьогодні Леви дуже невпевнені в собі. Вас підкошує заздрість до інших людей і постійне бажання порівнювати себе з ними. Втримайтесь і не робіть цього. Порівняйте краще себе з собою ж, але роки тому.

Діва

Четвірка мечів

Після важкого тижня Дівам варто відпочити. Дайте собі час і можливість прийти в норму. Залиште сьогодні в плані тільки прості справи, а решту, не роздумуючи, перенесіть на наступний тиждень.

Терези

Сонце

Терезам в гороскопі на 4 вересня 2020 за картами таро випала гарна п’ятниця. Закінчіть робочий тиждень невеликою вечіркою або зробіть собі маленький подарунок. Все, за що ви сьогодні візьметеся, вдасться.

Скорпіон

Перевернута Сила

Скорпіонам дуже складно сьогодні зберігати свій звичний впевнений вигляд. Вам здається, що ви ні на що не здатні і нічого не вдається. Це не так, але якщо здається, що так, вважайте це знаком, що час вам навчитися чомусь новому і складному.

Стрілець

Башта

Дуже обережними сьогодні варто бути Стрільцям. Поганий день для того, щоб ухвалювати важливі рішення або братися за важливі справи. Те, що ви вирішите і зробите, швидше за все, закінчиться невдачею.

Козеріг

Шістка пентаклів

У Козерогів день, коли варто бути щедрими. Допомагайте, коли можете, просіть про допомогу, якщо вона вам потрібна. Будь-які добрі справи, зроблені сьогодні, повернуться до вас і принесуть з собою щось добре.

Водолій

Перевернута Шістка мечів

Неможливість рухатися далі може сильно дратувати Водоліїв. Але поки ви не розберете свої помилки і не відпустите минуле, вам так і доведеться тупцювати в ньому. Це не світ, це ви не готові йти вперед.

Риби

Двійка посохів

Сьогодні Риби ходять по кордону своєї зони комфорту і вирішують важливе: чи варто ці кордони залишати? Тут немає правильного чи неправильного рішення. Але що б ви не вибрали, переконайтеся, що вибираєте те, чого хочете, а не те, чого не боїтеся.

Місячний календар на вересень

У місячному календарі на вересень 2020 буде багато як сприятливих днів, так і нейтральних. У першому місяці осені передбачаються успішні ділові переговори та високі шанси поліпшити фінансове становище.

Також у вересні рекомендовано слідкувати за своїм самопочуттям.

Джерело: А как вам такой расклад