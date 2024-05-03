Гороскоп на 4 травня 2024 року попереджає про суперечливу поведінку та радить проявити рішучість в ухваленні рішень.
Ексклюзивний гороскоп на 4 травня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.
4 травня 2024 року: який це місячний день
Субота, 26-та місячна доба. Місяць займає знак Риб.
Вплив Місяця 4 травня 2024 на різні сфери життя
Дуже хороший день для духовної практики, посту й молитви. Сприятливими є всі очисні та оздоровчі процедури, початок навчання, відпочинку і відновлення сил. Вдало складатимуться поїздки, можливі успіхи в роботі та освіті.
4 травня підходить для купівлі землі під будівництво, але небажано переїжджати в інший будинок, проводити весілля, починати нові справи, стригти волосся й нігті.
Сприятливо зайнятися йогою, гуляти пішки, а також піклуватися і поважати літніх людей.
Цього дня проявляються щедрість, доброта і турбота, а також нерішучість в ухваленні рішень.
Гороскоп на 4 травня 2024: що можна робити
4 травня – поганий день для починань, справи можуть закінчитися невдачею. День сприятливий для участі в конкурсах, змаганнях і випробуваннях. Розумний ризик буде виправданий і дасть хороші результати.
Згідно з гороскопом на 4 травня, день сприятливий для садових робіт, корисно більше перебувати на свіжому повітрі.
Енергія дня виконує всі бажання, але для цього людині потрібно піднятися вище в духовному плані.
Можлива суперечливість у поведінці та почуттях. Бережіться запальності й підвищеної агресивності, конфліктів і суперечок, а також з’ясування стосунків.
Афірмації на 4 травня 2024
Я приймаю всі емоції та почуття!
Я створюю своє життя і своє майбутнє!
Я маю необмежені можливості!
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