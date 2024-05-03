Гороскоп на 4 травня 2024 року попереджає про суперечливу поведінку та радить проявити рішучість в ухваленні рішень.

Ексклюзивний гороскоп на 4 травня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

4 травня 2024 року: який це місячний день

Субота, 26-та місячна доба. Місяць займає знак Риб.

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Дуже хороший день для духовної практики, посту й молитви. Сприятливими є всі очисні та оздоровчі процедури, початок навчання, відпочинку і відновлення сил. Вдало складатимуться поїздки, можливі успіхи в роботі та освіті.

4 травня підходить для купівлі землі під будівництво, але небажано переїжджати в інший будинок, проводити весілля, починати нові справи, стригти волосся й нігті.

Сприятливо зайнятися йогою, гуляти пішки, а також піклуватися і поважати літніх людей.

Цього дня проявляються щедрість, доброта і турбота, а також нерішучість в ухваленні рішень.

Гороскоп на 4 травня 2024: що можна робити

4 травня – поганий день для починань, справи можуть закінчитися невдачею. День сприятливий для участі в конкурсах, змаганнях і випробуваннях. Розумний ризик буде виправданий і дасть хороші результати.

Згідно з гороскопом на 4 травня, день сприятливий для садових робіт, корисно більше перебувати на свіжому повітрі.

Енергія дня виконує всі бажання, але для цього людині потрібно піднятися вище в духовному плані.

Можлива суперечливість у поведінці та почуттях. Бережіться запальності й підвищеної агресивності, конфліктів і суперечок, а також з’ясування стосунків.

Афірмації на 4 травня 2024

Я приймаю всі емоції та почуття!

Я створюю своє життя і своє майбутнє!

Я маю необмежені можливості!

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