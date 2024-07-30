Гороскоп на 31 липня 2024 року обіцяє вдалі поїздки та просування у кар’єрі.

Ексклюзивний гороскоп на 31 липня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

31 липня 2024: який це місячний день

Середа, 26-27 місячна доба. Місяць займає знак Телець.

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Сприятливі всі очисні процедури. Вдало складуться поїздки, можливі успіхи в роботі та освіті.

31 липня можливе просування у соціумі та кар’єрі. Також дуже гарний день для духовної практики.

Можна починати нові проєкти, спілкуватися, зустрічатися і заводити друзів, займатися торгівлею і бізнесом, вести переговори.

Буде успішною будь-яка діяльність, пов’язана з освітою.

Гороскоп на 31 липня 2024: що можна робити

Можуть виникнути ситуації, коли щось лякає і хочеться втекти, а розум стає неспокійним і метушливим.

Згідно з гороскопом на 31 липня, добре досліджувати що-небудь, шукати відповіді та новизну в чомусь, відкривати для себе інші напрямки.

Енергія дня ніжна і м’яка. Її сила – здійснювати бажання і приносити радість. Саме цьому варто присвятити день.

Сприятливо пити корисні напої, а ось від кави, алкоголю та енергетиків краще відмовитися.

Афірмації на 31 липня 2024

Мої рішення найбільш правильні. Моя інтуїція підказує шлях!

Мій досвід унікальний і всі попередні події ведуть до успіху і достатку!

Я покращую своє життя щодня і Всесвіт підтримує мене!

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