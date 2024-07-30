Гороскоп на 31 июля 2024 года обещает удачные поездки и продвижение в карьере.

Эксклюзивный гороскоп на 31 июля для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

31 июля: какой это лунный день

Среда, 26-27 лунные сутки. Луна занимает знак Телец.

Сейчас смотрят

Влияние Луны 31 июля на различные сферы жизни

Благоприятны все очистительные процедуры. Удачно сложатся поездки, возможны успехи в работе и образовании.

31 июля возможно продвижение в социуме и карьере. Также очень хороший день для духовной практики.

Можно начинать новые проекты, общаться, встречаться и заводить друзей, заниматься торговлей и бизнесом, вести переговоры.

Будет успешной любая деятельность, связана с образованием.

Гороскоп на 31 июля: что можно делать

Могут возникнуть ситуации, когда что-то пугает и хочется убежать, а ум становится неспокойным и мечущимся.

Согласно гороскопу на 31 июля, хорошо исследовать что-либо, искать ответы и новизну в чем-то, открывать для себя другие направления.

Энергия дня нежная и мягкая. Ее сила — исполнять желания и приносить радость. Именно этому стоит посвятить день.

Благоприятно пить полезные напитки, а вот от кофе, алкоголя и энергетиков лучше отказаться.

Аффирмации на 31 июля

Мои решения самые верные. Моя интуиция подсказывает путь!

Мой опыт уникален и все предыдущие события ведут к успеху и изобилию!

Я улучшаю свою жизнь каждый день и Вселенная поддерживает меня!

Гороскоп для всех знаков зодиака на август 2024 года

Финансовый гороскоп на 2024 год

Любовный гороскоп на 2024 год