Гороскоп на 31 июля 2024 года обещает удачные поездки и продвижение в карьере.
Эксклюзивный гороскоп на 31 июля для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.
31 июля: какой это лунный день
Среда, 26-27 лунные сутки. Луна занимает знак Телец.
Влияние Луны 31 июля на различные сферы жизни
Благоприятны все очистительные процедуры. Удачно сложатся поездки, возможны успехи в работе и образовании.
31 июля возможно продвижение в социуме и карьере. Также очень хороший день для духовной практики.
Можно начинать новые проекты, общаться, встречаться и заводить друзей, заниматься торговлей и бизнесом, вести переговоры.
Будет успешной любая деятельность, связана с образованием.
Гороскоп на 31 июля: что можно делать
Могут возникнуть ситуации, когда что-то пугает и хочется убежать, а ум становится неспокойным и мечущимся.
Согласно гороскопу на 31 июля, хорошо исследовать что-либо, искать ответы и новизну в чем-то, открывать для себя другие направления.
Энергия дня нежная и мягкая. Ее сила — исполнять желания и приносить радость. Именно этому стоит посвятить день.
Благоприятно пить полезные напитки, а вот от кофе, алкоголя и энергетиков лучше отказаться.
Аффирмации на 31 июля
Мои решения самые верные. Моя интуиция подсказывает путь!
Мой опыт уникален и все предыдущие события ведут к успеху и изобилию!
Я улучшаю свою жизнь каждый день и Вселенная поддерживает меня!
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