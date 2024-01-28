Гороскоп на 29 січня 2024 року радить уникати емоційності та налагоджувати стосунки з партнером.

Ексклюзивний гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

29 січня 2024: який це місячний день

Понеділок, 19 місячна доба. Місяць займає знак Лев.

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Вплив Місяця 29 січня 2024 на різні сфери життя

Цього дня краще утриматися від нових активних дій і присвятити час прибиранню оселі, очищенню розуму й тіла, боротьбі з ворогами. Але будьте пильні – може проявитися схильність до прийняття неправильних, помилкових рішень.

Несприятливо для купівлі, фінансових угод, підписання договорів, не варто брати і давати гроші в борг.

Понеділок – творчий день, пов’язаний із турботою про членів сім’ї, приготуванням смачної їжі і трапезами в колі сім’ї. Цього дня емоції можуть переважати над розумом, не рекомендується з’ясовувати стосунки, нервувати, вступати в суперечки і конфлікти.

Спостерігайте й уникайте зайвої емоційності та метушні. Подбайте про розслаблення і відпочинок, ввечері займіться йогою, дихальними або медитативними практиками.

Перед сном добре випити трав’яний чай або тепле молоко.

Гороскоп на 29 січня 2024: що можна робити

29 січня переважатиме енергія відповідальності та виконання обіцянок. Вона сприяє плеканню впевненості в собі – проявляйте лідерські якості, сміливість, рішучість і благородство, уникайте критики і гордині.

Згідно з гороскопом, 29 січня несприятливе для купівлі автомобіля і здійснення справ, розрахованих на швидкий результат. Початок лікування хронічної хвороби цього дня принесе зцілення, а безкорисливі та благодійні вчинки привернуть удачу.

Сприятливі практики для духовного зростання. Також 29 січня дуже добре піклуватися про людей і отримувати допомогу від інших людей, налагоджувати стосунки зі своєю другою половинкою.

Афірмації на 29 січня 2024

Усе, чого я потребую, приходить до мене в потрібний день і годину.

Я відкидаю всі страхи і хвилювання.

Я щаслива і задоволена стосунками, які у мене є.

Я прокидаюся щодня, почуваючись відпочилою і сповненою енергії.

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