Гороскоп на 29 січня 2024 року радить уникати емоційності та налагоджувати стосунки з партнером.
Ексклюзивний гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.
29 січня 2024: який це місячний день
Понеділок, 19 місячна доба. Місяць займає знак Лев.
Вплив Місяця 29 січня 2024 на різні сфери життя
Цього дня краще утриматися від нових активних дій і присвятити час прибиранню оселі, очищенню розуму й тіла, боротьбі з ворогами. Але будьте пильні – може проявитися схильність до прийняття неправильних, помилкових рішень.
Несприятливо для купівлі, фінансових угод, підписання договорів, не варто брати і давати гроші в борг.
Понеділок – творчий день, пов’язаний із турботою про членів сім’ї, приготуванням смачної їжі і трапезами в колі сім’ї. Цього дня емоції можуть переважати над розумом, не рекомендується з’ясовувати стосунки, нервувати, вступати в суперечки і конфлікти.
Спостерігайте й уникайте зайвої емоційності та метушні. Подбайте про розслаблення і відпочинок, ввечері займіться йогою, дихальними або медитативними практиками.
Перед сном добре випити трав’яний чай або тепле молоко.
Гороскоп на 29 січня 2024: що можна робити
29 січня переважатиме енергія відповідальності та виконання обіцянок. Вона сприяє плеканню впевненості в собі – проявляйте лідерські якості, сміливість, рішучість і благородство, уникайте критики і гордині.
Згідно з гороскопом, 29 січня несприятливе для купівлі автомобіля і здійснення справ, розрахованих на швидкий результат. Початок лікування хронічної хвороби цього дня принесе зцілення, а безкорисливі та благодійні вчинки привернуть удачу.
Сприятливі практики для духовного зростання. Також 29 січня дуже добре піклуватися про людей і отримувати допомогу від інших людей, налагоджувати стосунки зі своєю другою половинкою.
Афірмації на 29 січня 2024
Усе, чого я потребую, приходить до мене в потрібний день і годину.
Я відкидаю всі страхи і хвилювання.
Я щаслива і задоволена стосунками, які у мене є.
Я прокидаюся щодня, почуваючись відпочилою і сповненою енергії.
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