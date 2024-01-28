Гороскоп на 29 января 2024 года советует избегать эмоциональности и налаживать отношения с партнером.
Эксклюзивный гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.
29 января: какой это лунный день
Понедельник, 19 лунные сутки. Луна занимает знак Лев.
Влияние Луны 29 января на различные сферы жизни
В этот день лучше воздержаться от новых активных действий и посвятить время уборке дома, очищению ума и тела, борьбе с врагами. Но будьте бдительны — может проявиться склонность к принятию неправильных, ошибочных решений.
Неблагоприятно для покупок, финансовых сделок, подписания договоров, не стоит брать и давать деньги в долг.
Понедельник — творческий день, связанный с заботой о членах семьи, приготовлением вкусной еды и трапезами в кругу семьи. В этот день эмоции могут преобладать над разумом, не рекомендуется выяснять отношения, нервничать, вступать в споры и конфликты.
Наблюдайте и избегайте излишней эмоциональности и суеты. Позаботьтесь о расслаблении и отдыхе, вечером займитесь йогой, дыхательными или медитативными практиками.
Перед сном хорошо выпить травяной чай или теплое молоко.
Гороскоп на 29 января: что можно делать
29 января будет преобладать энергия ответственности и исполнения обещаний. Она способствует взращиванию уверенности в себе — проявляйте лидерские качества,
смелость, решимость и благородство, избегайте критики и гордыни.
Согласно гороскопу, 29 января неблагоприятно для покупки автомобиля и осуществления дел, рассчитанных на быстрый результат. Начало лечения хронической болезни в этот день принесет исцеление, а бескорыстные и благотворительные поступки привлекут удачу.
Благоприятны практики для духовного роста. Также 29 января очень хорошо заботиться о людях и получать помощь от других людей, налаживать отношения со своей второй половинкой.
Аффирмации на 29 января
Все, в чем я нуждаюсь, приходит ко мне в нужный день и час.
Я отбрасываю все страхи и волнения.
Я счастлива и довольна отношениями, которые у меня есть.
Я просыпаюсь каждый день, чувствуя себя отдохнувшей и полной энергии.
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