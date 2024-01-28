Гороскоп на 29 января 2024 года советует избегать эмоциональности и налаживать отношения с партнером.

Эксклюзивный гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

29 января: какой это лунный день

Понедельник, 19 лунные сутки. Луна занимает знак Лев.

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В этот день лучше воздержаться от новых активных действий и посвятить время уборке дома, очищению ума и тела, борьбе с врагами. Но будьте бдительны — может проявиться склонность к принятию неправильных, ошибочных решений.

Неблагоприятно для покупок, финансовых сделок, подписания договоров, не стоит брать и давать деньги в долг.

Понедельник — творческий день, связанный с заботой о членах семьи, приготовлением вкусной еды и трапезами в кругу семьи. В этот день эмоции могут преобладать над разумом, не рекомендуется выяснять отношения, нервничать, вступать в споры и конфликты.

Наблюдайте и избегайте излишней эмоциональности и суеты. Позаботьтесь о расслаблении и отдыхе, вечером займитесь йогой, дыхательными или медитативными практиками.

Перед сном хорошо выпить травяной чай или теплое молоко.

Гороскоп на 29 января: что можно делать

29 января будет преобладать энергия ответственности и исполнения обещаний. Она способствует взращиванию уверенности в себе — проявляйте лидерские качества,

смелость, решимость и благородство, избегайте критики и гордыни.

Согласно гороскопу, 29 января неблагоприятно для покупки автомобиля и осуществления дел, рассчитанных на быстрый результат. Начало лечения хронической болезни в этот день принесет исцеление, а бескорыстные и благотворительные поступки привлекут удачу.

Благоприятны практики для духовного роста. Также 29 января очень хорошо заботиться о людях и получать помощь от других людей, налаживать отношения со своей второй половинкой.

Аффирмации на 29 января

Все, в чем я нуждаюсь, приходит ко мне в нужный день и час.

Я отбрасываю все страхи и волнения.

Я счастлива и довольна отношениями, которые у меня есть.

Я просыпаюсь каждый день, чувствуя себя отдохнувшей и полной энергии.

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