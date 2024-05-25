Гороскоп на 26 травня 2024 року дарує сприятливий час для планування і радить не брати гроші в борг.

Ексклюзивний гороскоп на 26 травня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

26 травня 2024: який це місячний день

Неділя, 18-19 місячна доба. Місяць займає знак Стрілець.

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26 травня краще утриматися від нових активних дій. Присвятіть час прибиранню, очищенню розуму і тіла, боротьбі з ворогами. Будьте пильні – може проявитися схильність до ухвалення неправильних рішень.

Добре ходити в гості або приймати гостей, дарувати подарунки, проявляти щедрість і великодушність. Рекомендується не вступати в суперечки.

Сприятливо прокинутися разом зі світанком або за 30 хвилин до світанку. Зробіть зарядку і вирушайте на прогулянку, щоб наповнитися енергією на весь тиждень.

Гороскоп на 26 травня 2024: що можна робити

Цього дня можна будувати плани до досягнення чогось. Важливо сконцентруватися на всьому, що веде вас до цілей і мрій, – пропишіть це і ви цього швидко досягнете.

Згідно з гороскопом на 26 травня, важливо планувати, але не діяти. Розпочаті дії та проєкти можуть неабияк нашкодити репутації.

Краще утриматися від поїздок і не брати гроші в борг. Рекомендується починати лікування. День сприятливий для ризикованих дій, змагань і вирубки дерев.

Афірмації на 26 травня 2024

Мій світ надає мені найкращі можливості для моєї реалізації!

Моя поставлена мета – це мій орієнтир і я йду до нього!

Мене оточують люди, які підтримують і допомагають мені!

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