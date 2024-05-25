Гороскоп на 26 травня 2024 року дарує сприятливий час для планування і радить не брати гроші в борг.
Ексклюзивний гороскоп на 26 травня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.
26 травня 2024: який це місячний день
Неділя, 18-19 місячна доба. Місяць займає знак Стрілець.
Вплив Місяця 26 травня 2024 на різні сфери життя
26 травня краще утриматися від нових активних дій. Присвятіть час прибиранню, очищенню розуму і тіла, боротьбі з ворогами. Будьте пильні – може проявитися схильність до ухвалення неправильних рішень.
Добре ходити в гості або приймати гостей, дарувати подарунки, проявляти щедрість і великодушність. Рекомендується не вступати в суперечки.
Сприятливо прокинутися разом зі світанком або за 30 хвилин до світанку. Зробіть зарядку і вирушайте на прогулянку, щоб наповнитися енергією на весь тиждень.
Гороскоп на 26 травня 2024: що можна робити
Цього дня можна будувати плани до досягнення чогось. Важливо сконцентруватися на всьому, що веде вас до цілей і мрій, – пропишіть це і ви цього швидко досягнете.
Згідно з гороскопом на 26 травня, важливо планувати, але не діяти. Розпочаті дії та проєкти можуть неабияк нашкодити репутації.
Краще утриматися від поїздок і не брати гроші в борг. Рекомендується починати лікування. День сприятливий для ризикованих дій, змагань і вирубки дерев.
Афірмації на 26 травня 2024
Мій світ надає мені найкращі можливості для моєї реалізації!
Моя поставлена мета – це мій орієнтир і я йду до нього!
Мене оточують люди, які підтримують і допомагають мені!
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